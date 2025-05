Aby pozbyć się szkodników ze swojego ogrodu, nie musisz od razu sięgać po sklepowe, chemiczne opryski. Bardzo często to domowe sposoby na zwalczanie mszyc skutecznie pomagają pozbyć się problemu. Bazą do ich przygotowania są zazwyczaj składniki, które bez problemu znajdziesz w kuchni. Tak jest w przypadku naturalnego oprysku z cebuli. Już sam zapach tego warzywa działa na mszyce odstraszająco. A dodatkowo taka mieszanka wzmacnia uprawy.

Jak przygotować oprysk z cebuli na mszyce?

Do stworzenia naturalnej mieszanki przeciwko mszycom potrzeba zaledwie dwóch składników, zaś sam proces przygotowania jest bajecznie prosty. Jedyną zasadą, której trzeba przestrzegać, aby oprysk miał szansę zadziałać skutecznie, ważne jest trzymanie się określonej proporcji.

Składniki:

cebula 10 dag,

woda 10 litrów.

Przygotowanie:

Weź cebulę i pokrój ją w kostkę bez obierania (łupiny również są bardzo przydatne do zwalczania mszyc). Następnie przełóż 10 dag pokrojonej cebuli do dużego garnka i zalej 10 litrami przegotowanej wody (zastosuj proporcję 10:10). Całość gotuj na małym ogniu przez 20-30 minut. Poczekaj aż oprysk wystygnie i przelej do buteleczki z atomizerem. Używaj do pryskania roślin w ogrodzie. Resztki mieszanki możesz trzymać w lodówce w szklanym pojemników.

Jak i kiedy stosować cebulową mieszankę na mszyce?

Pamiętaj o tym, aby stosować oprysk wczesnym porankiem lub wieczorową porą. To najlepszy czas na zastosowanie tej mieszanki, ponieważ mocne promienie słońca nie osłabiają wówczas jego działania.

Po oprysk z cebuli możesz sięgać zawsze wtedy, gdy zauważysz, że owady rozpoczęły inwazję na twoje rośliny (wówczas stosuj go nawet 1-2 razy w tygodniu). Możesz też zadziałać prewencyjnie i zastosować go jako środek ochronny. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której mszyce wywołają szkody w uprawach i zajmą młode pędy, prowadząc do zahamowania rozwoju roślin.

Oprysk z cebuli na mszyce można stosować tez jako naturalny środek zapobiegawczy, fot. Adobe Stock, Ube

Do jakich roślin stosować oprysk z łupin cebuli?

Mszyce bardzo szybko rozprzestrzeniają się w ogrodzie, atakując ozdobne krzewy, kwiaty, a nawet warzywa. Nie tylko pozostawiają na roślinach lepką warstwę, ale też niszczą młode listki i zniekształcają pędy. Wyciąg z cebuli działa podobnie jak mleko na mszyce. To naturalny środek, który pomaga zwalczać te szkodniki.

Oto, jakie rośliny warto spryskać tym wywarem, aby nadal cieszyć się ich wzrostem i pięknym wyglądem:

róże,

porzeczki,

agrest,

truskawki,

pomidory,

maliny,

winogrona,

jagody,

ogórki,

buraki,

koper,

drzewka owocowe.

Z powodzeniem możesz go stosować również jako preparat na choroby grzybowe roślin, a także jako naturalny patent na odstraszenie innych ogrodowych szkodników, takich jak: przędziorki, a nawet kleszcze.

