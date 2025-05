Pokrzywa, przez wielu traktowana jako przyrożny chwast, może stać się jednym z najskuteczniejszych naturalnych nawozów do ogrodu. Jej zastosowanie przy pielęgnacji bzu daje zaskakująco dobre efekty, przede wszystkim bujniejsze kwitnienie, intensywniejsze wybarwienie liści i ogólną poprawę kondycji krzewu. Wystarczy odrobina cierpliwości, by przygotować wyjątkowo wartościową gnojówkę albo prosty napar, których działanie doceni każdy miłośnik ogrodu.

Dlaczego pokrzywa działa pozytywnie na krzewy bzu?

Pokrzywa zawiera mnóstwo cennych składników mineralnych, m.in. azot, żelazo, magnez, potas i wapń. To właśnie dlatego napar czy gnojówka z tej rośliny działa jak naturalny booster dla roślin ogrodowych, nie tylko dla bzu. Regularne podlewanie krzewów takim nawozem pobudza wzrost, wspiera tworzenie pąków kwiatowych i wzmacnia odporność na powszechne choroby.

Najlepiej sprawdza się w przypadku roślin, które lubią kwaśne środowisko. Co więcej, fermentowana pokrzywa stymuluje rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie i poprawia jej strukturę.

Nawóz z pokrzywy to jeden z najlepszych przykładów, jak prosty i popularny chwast może stać się ogrodowym sprzymierzeńcem. Nie tylko dostarcza bzom wszystkiego, czego potrzebują do obfitego kwitnienia, ale też nie kosztuje ani grosza i nie szkodzi środowisku. Możesz zebrać ją na niemal każdej łące, ewentualnie na targowiskach i w zielarniach. Lepiej jednak wybrać świeże zioła, a nie gotowe herbatki czy suszone liście.

domowy nawóz z pokrzywy do bzu możesz zrobić na dwa sposoby, fot. Adobe Stock, bnorbert3

2 pomysły na nawóz z pokrzywy do bzu

Najbardziej powszechnym sposobem przygotowania nawozu z pokrzywy jest zrobienie tzw. gnojówki. Zbierz młode pokrzywy (jeszcze przed kwitnięciem), najlepiej z dala od ruchliwych dróg, aby uniknąć miejskich zanieczyszczeń. Zebrane zioła posiekaj i umieść w plastikowym wiadrze (nie używaj metalowych pojemników, ponieważ mogą wchodzić w reakcję z fermentującą mieszanką).

Następnie zalej pokrzywy wodą w proporcji 1:10 (około 10 litrów wody na kilogram pokrzyw). Całość przykryj, ale nie zamykaj szczelnie, i odstaw w ciepłe miejsce na 7-14 dni. Codziennie mieszaj zawartość wiadra.

W czasie fermentacji mikstura będzie się pienić i wydzielać silny zapach, co jest zupełnie normalne. Gdy piana przestanie się pojawiać, gnojówka jest gotowa do użycia. Wystarczy ją przecedzić przez sito i przelać do szczelnych pojemników - tak przygotowany nawóz możesz przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu i używać przez cały sezon. Gnojówkę musisz rozcieńczyć przed użyciem w proporcji 1:5.

Możesz także po prostu przygotować mocny napar ze świeżych liści. Zalej spora garść litrem wrzącej wody i parz pod przykryciem przez ok. pół godziny. Następnie zdejmij pokrywkę i całkowicie wystudź napar, a następnie go przecedź. Przed podlaniem bzu rozcieńcz go w proporcji 1:5 (jedna część naparu na 5 części wody).

Jak stosować gnojówkę z pokrzywy do bzu?

Nawóz z pokrzywy najlepiej stosować, podlewając krzewy bzu bezpośrednio u ich podstawy, co 10-14 dni od wiosny aż do połowy lipca. Ważne jest, aby unikać kontaktu nawozu z liśćmi rośliny, ponieważ silnie stężony napar czy gnojówka może je poparzyć. Nie należy również stosować nawozu na suchą glebę.

Najpierw podlej lekko krzew lub wykorzystaj nawóz bezpośrednio po deszczu. Dzięki temu składniki odżywcze lepiej się wchłoną.

