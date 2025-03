Ten owoc do petunii to prawdziwy hit wśród nawozów. Zobacz, jak go przygotować

Owoc do petunii, który zapewni jej zdrowy wzrost i obfite kwitnienie? Na pewno masz go w domu. Nawóz do petunii przygotowany z jego skórki to świetna alternatywa dla tych, którzy chcą dbać o swoje rośliny w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Chodzi oczywiście o banana. Zobacz, jak wykorzystać go do podlewania petunii.