Mszyce potrafią zniszczyć młode rośliny w mgnieniu oka, a ich obecność to zmora każdego ogrodnika. Jeśli zauważysz je na swoich grządkach lub ziołach, nie panikuj.

Zamiast sięgać po chemię, wypróbuj starą, sprawdzoną metodę naszych babć. Wrotycz, roślina o charakterystycznym zapachu i żółtych kwiatostanach, to prawdziwy pogromca mszyc. Rośnie dziko, nie kosztuje nic, a odpowiednio przygotowany oprysk może uratować twój ogród.

Dlaczego wrotycz działa na mszyce?

Wrotycz pospolity to dziko rosnąca roślina o intensywnym, korzennym zapachu. Od wieków znana jest ze swoich właściwości odstraszających owady - zarówno latające, jak i te żerujące na liściach. Jej naturalne związki (głównie tujon i olejki eteryczne) działają toksycznie na mszyce, a jednocześnie nie pozostawiają chemicznych pozostałości w ogrodzie. Dzięki temu to idealny sposób na mszyce w ogrodzie - skuteczny, bezpieczny i w pełni naturalny.

Wrotycz najlepiej zbierać w pełni kwitnienia - zazwyczaj od lipca do września. Można go używać zarówno świeżego, jak i suszonego, w formie naparu lub wyciągu. Taki oprysk sprawdzi się na warzywach, ziołach i roślinach ozdobnych. Dodatkowo to też świetny domowy sposób na odstraszenie szczurów.

Jak przygotować oprysk z wrotyczu?

Aby przygotować skuteczny i bezpieczny oprysk na mszyce, wystarczą dwa składniki: świeży lub suszony wrotycz i woda. Najlepiej wykorzystać całe ziele - czyli łodygi, liście i kwiaty. Przygotuj 300 g świeżego wrotyczu (lub 30-50 g suszonego) oraz 10 litrów wody.

Roślinę zalej zimną wodą i odstaw na 24 godziny. Następnie zagotuj miksturę i gotuj przez około 20 minut. Gdy wywar ostygnie, przecedź go przez sitko lub gazę. Tak przygotowany oprysk najlepiej wykorzystać od razu, choć ostatecznie możesz go przechowywać w lodówce 2-3 dni.

Naturalny oprysk z wrotyczu skutecznie zwalcza mszyce bez użycia chemii, fot. Adobe Stock, Maryana

Jak stosować oprysk z wrotyczu na mszyce?

Oprysk stosuj rano lub wieczorem – nigdy w pełnym słońcu, aby nie poparzyć liści. Przed użyciem dobrze wstrząśnij miksturą, a następnie równomiernie spryskaj całą roślinę, zwracając szczególną uwagę na dolną stronę liści, gdzie najczęściej żerują mszyce. Zabieg powtarzaj co 3-5 dni, aż do momentu ustąpienia objawów inwazji. W sezonie intensywnego żerowania warto też stosować oprysk profilaktycznie raz w tygodniu.

Wrotycz można również posadzić w ogrodzie jako roślinę odstraszającą. Jego zapach zniechęca nie tylko mszyce, ale też komary, mączliki i niektóre chrząszcze.

