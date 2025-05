Naturalne opryski na ogrodowe szkodniki wcale nie muszą być mniej skuteczne niż chemiczne preparaty. Wiele osób sięga po fusy z kawy albo stosuje inne domowe mieszanki na bazie składników z kuchni. Ich zaletą jest to, że są bezpieczne dla roślin i zwierząt domowych. Podczas przygotowania trzymaj się ustalonych zasad i konkretnych proporcji. Dzięki temu ich działanie będzie skuteczne, a nieproszeni goście wyniosą się z ogrodu.

Reklama

W przypadku mszyc, które wysysają soki z roślin, co prowadzi do zahamowania ich wzrostu i marnych plonów, trzeba działać szybko i konkretnie. Możesz zastosować domowe sposoby na mszyce na bazie składników, które są tanie i ogólnodostępne. Oprysk z czosnku wystarczy rozpylić na rośliny zaatakowane przez szkodniki i stosować go regularnie.

Jak zrobić oprysk na mszyce z czosnku?

Czosnek wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, co oznacza, że nie tylko pomoże pozbyć się mszyc, ale również uchroni rośliny przed chorobami. Ma też silny i charakterystyczny zapach, którego nie cierpią te szkodniki.

Sposób przygotowania:

Samo przygotowanie oprysku nie zajmie ci więcej niż kilka minut. Oto instrukcja, która krok po kroku pokazuje, jak stworzyć domową mieszankę na mszyce:

Przygotuj jedną dużą główkę czosnku i posiekaj ją na drobne kawałki (nie musisz uprzednio obierać czosnku). Drobne kawałki czosnku wrzuć do pojemnika i zalej 6 szklankami czystej, przegotowanej wody. Odstaw mieszankę na 24 godziny w ciepłe i suche miejsce, aby składniki miały czas na to, by się połączyć. Oprysk zyska też bardziej intensywny zapach. Następnie przelej całość do buteleczki z atomizerem i pryskaj rośliny zaatakowane przed mszyce.

Jeśli chcesz przygotować większą ilość oprysku na raz, możesz podwoić składniki. Wówczas zamiast trzymania się zasady 1:6 (główka czosnku na cześć szklanek wody) przygotuj mieszankę z proporcjonalnie powiększoną ilością wody oraz warzywa.

Działanie czosnkowego nawozu

Pamiętaj o tym, aby czosnkowy oprysk stosować zawsze wtedy, gdy tylko zauważysz, że szkodniki zainfekowały twoje rośliny. Możesz też wykorzystać go jako środek zapobiegawczy (podobne działanie wykazuje też oprysk na mszyce z cebuli). Warto zastosować go już w maju, kiedy to szkodniki wykazują się największą aktywnością. Czosnkowa woń działa jak naturalny odstraszacz. A to oznacza, że owady nie będą chciały żerować na roślinach pokrytych tych zapachem.

Czosnkowy oprysk działa nie tylko na mszyce. Z powodzeniem możesz stosować go do zwalczania innych nieproszonych gości w twoim ogrodzie, na przykład: przędziorków, wciornastków oraz mączlików.

Czytaj także: