Szerszenie to jedne z największych owadów spotykanych w ogrodach, altanach i na tarasach. Choć pełnią ważną rolę w ekosystemie (to drapieżniki polujące na inne owady), ich obecność w pobliżu ludzi bywa kłopotliwa, a w niektórych przypadkach wręcz niebezpieczna. Dobra wiadomość brzmi: są domowe sposoby, które mogą pomóc ograniczyć ich obecność. Jednym z najprostszych, a jednocześnie skutecznych środków odstraszających jest oprysk z octu – tani, łatwy do przygotowania i bezpieczny dla środowiska.

Szerszenie mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu i są wrażliwe na intensywne zapachy. Ocet, zwłaszcza spirytusowy, ma silny, drażniący aromat, który skutecznie zniechęca owady do zbliżania się do spryskanego octem miejsca. Działa nie tyle zabójczo, co odstraszająco, zakłócając orientację przestrzenną owadów i maskując zapachy, które mogłyby je przyciągać (np. jedzenie, soki owocowe czy kwiaty). Stosuj więc ocet na mszyce i na szerszenie.

Jak przygotować oprysk z octu na szerszenie?

Oto najczęściej stosowany przepis na oprysk:

Składniki:

1 szklanka octu spirytusowego (10%),

1 szklanka wody,

kilka kropli płynu do naczyń (opcjonalnie – zwiększa przyczepność).

Sposób przygotowania i stosowanie: Wymieszaj ocet z wodą w proporcji 1:1. Dodaj 2–3 krople płynu do naczyń, by mieszanka lepiej przylegała do opryskiwanych powierzchni. Przelej roztwór do butelki ze spryskiwaczem.

Spryskaj miejsca, w których szerszenie się pojawiają lub próbują zbudować gniazdo: podbitki dachowe, altany, parapety, framugi okienne, donice, pergole, a nawet grill, mury i meble ogrodowe. Oprysk należy stosować wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy owady są mniej aktywne. Zabieg można powtarzać co kilka dni lub po opadach deszczu.

Ważne:

Nie rozpylaj oprysku w obecności owadów. Zirytowany szerszeń może zaatakować.

Nie stosuj oprysku na gniazda – domowy środek nie zniszczy aktywnego gniazda i może sprowokować owady do ataku.

– domowy środek nie zniszczy aktywnego gniazda i może sprowokować owady do ataku. Nie używaj na wietrze. Opary octu mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe.

Jeśli zauważysz gniazdo szerszeni w pobliżu domu, skontaktuj się z wyspecjalizowaną firmą lub strażą pożarną. Samodzielne usuwanie gniazd jest niebezpieczne i niezalecane.

Kiedy oprysk z octu jest najskuteczniejszy?

W początkowej fazie sezonu, zanim szerszenie zbudują gniazda – odstraszanie działa najlepiej. Zapach octu utrzymuje się krótko, więc należy aplikację powtarzać co 2–3 dni. Najdłużej zapach utrzyma się w miejscach chronionych przed deszczem – opady zmywają mieszankę.

Warto pamiętać, że szerszenie mogą zagnieżdżać się nawet w ziemi, dziuplach drzew, budynkach gospodarczych i poddaszach.

Opryskaj wszystkie miejsca i szczeliny, którymi interesują się szerszenie, fot. Adobe Stock, Daria Nipot

Czy ocet może zaszkodzić roślinom?

Opryski z octu nie powinny być stosowane bezpośrednio na rośliny, zwłaszcza w pełnym słońcu. Ocet – nawet rozcieńczony – może powodować poparzenia liści i zaburzenia wzrostu, szczególnie u roślin o delikatnej strukturze (np. paprocie, zioła, pelargonie). Dlatego stosuj go tylko na powierzchnie stałe: drewno, metal, plastik, szkło, mur. Chwastami oczywiście nie musisz się przejmować.

Oprysk to nie wszystko – jak jeszcze działa ocet?

Ocet jabłkowy można wykorzystać do tworzenia pułapek na szerszenie, które działają przyciągająco, a nie odstraszająco. Chodzi o zwabienie owady do pojemnika, z którego nie potrafią się wydostać.

Przepis na domową pułapkę na szerszenie:

Użyj plastikowej butelki – odetnij górną część.

Do dolnej części wlej mieszankę: pół szklanki octu jabłkowego, 2 łyżki cukru i szklankę wody.

Górną część butelki odwróć (szyjką w dół) i umieść w środku jak lejek.

W przeciwieństwie do oprysku, taka pułapka przyciąga szerszenie, więc nie należy jej ustawiać tam, gdzie spędzasz czas.

