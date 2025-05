Kolonie mszycy na pelargoniach nie wróżą nic dobrego. Szkodniki pozostawione bez reakcji błyskawicznie doprowadzają do osłabienia rośliny, a w skrajnych przypadkach zniszczenia nawet najpiękniejszych okazów. Podczas żerowania mszyce wysysają z rośliny odżywcze soki, co sprawia, że robi się ona mniej odporna, żółknie i ulega zniekształceniu. Co więcej, te niewielkie owady potrafią też przenosić choroby między roślinami.

Na szczęście istnieją domowe skuteczne środki na mszyce do pelargonii. Zastosuj oprysk z mydła do pelargonii albo użyj pokrzywy, która ma dodatkowe cenne właściwości.

Skuteczny oprysk z pokrzywy na mszyce do pelargonii

Oprysk na mszyce z pokrzywy sprawdzi się w przypadku pelargonii i innych roślin atakowanych przez te owady, jak róże, czarny bez, nasturcje, jaśminowiec czy jabłoń. Preparat działa na zasadzie mechanicznego wypłukiwania mszyc, blokowania ich dalszego rozwoju, a także odstraszania.

Można powiedzieć, że oprysk na mszyce z pokrzywy działa niczym środek 2 w 1, bo oprócz tego, że likwiduje szkodniki, to jeszcze odżywia roślinę. Pokrzywa dostarcza składników mineralnych, dzięki którym pelargonia będzie bujnie i dłużej kwitnąć. Wspiera też odporność rośliny, a więc zmniejsza ryzyko, że zaatakują ją choroby i inne szkodniki.

Jak zrobić oprysk na mszyce do pelargonii?

Do przygotowania oprysku na mszyce do pelargonii potrzebujesz pół kilograma świeżej pokrzywy. Znajdziesz ją dosłownie wszędzie: rośnie w lasach, rowach, przy domach. Najlepiej zbierać pokrzywę na oprysk od maja do początku lipca.

Włóż pokrzywy do plastikowego pojemnika i zalej 5 litrami wody (może być deszczówka). Przykryj folią z dziurkami lub gazą i odstaw w chłodne miejsce.

Po 1-2 dniach (nie dłużej, bo zacznie fermentować) gotowy wyciąg z pokrzywy przecedź i rozcieńcz w wodzie w proporcji 1:5 (1 część wyciągu z pokrzywy na 5 części wody). Wlej do opryskiwacza.

Sposób stosowania oprysku z pokrzywy na mszyce do pelargonii

Przeprowadzenie oprysku na mszyce z pokrzywy jest bardzo proste. Zabieg najlepiej wykonać wcześniej rano lub po południu, kiedy nie ma intensywnego słońca i pożyteczne owady są mniej aktywne.

Spryskaj intensywnie całą pelargonię tak, aby woda z niej spływała. Dokładnie nanieść preparat w miejscach, gdzie gromadzą się szkodniki – zwróć szczególną uwagę na spody liści i łodygi.

Nie odkładaj oprysku pelargonii na później, gdy roślinę zaatakowały mszyce. Metoda jest najskuteczniejsza w początkowych stadiach rozwoju tych owadów. Oprysk powtarzaj co 2-3 dni aż mszyce odpadną z rośliny. Zapobiegawczo stosuj preparat 1 raz na tydzień.

