Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, możesz przygotować domowy nawóz z banana pod krzewy róż. Jego skórki są niezwykle bogate w potas, fosfor i wapń. Te składniki wpływają na lepsze kwitnienie, wzmacniają system korzeniowy i poprawiają odporność roślin. A co najlepsze, przygotowanie takiego nawozu jest banalnie proste i kosztuje dosłownie zero złotych.

Dlaczego banan działa tak dobrze na róże?

Skórki bananów są źródłem cennych mikro- i makroelementów, które świetnie wpływają na ogólną kondycję róż. Zawierają przede wszystkim potas, czyli sekret obfitego kwitnienia i mocnych łodyg. Dodatkowo skórki z banana dostarczają fosforu, który wspomaga rozwój korzeni, a także wapnia. On z kolei poprawia strukturę podłoża, ogranicza jego zakwaszenie i wzmacnia ściany komórkowe roślin, a to znacznie poprawia ich odporność.

Róże dobrze tolerują domowe nawozy i odżywki, dlatego nie ma co przepłacać za chemiczne środki. Regularne stosowanie bananowego nawozu sprawi, że kwiaty staną się bardziej okazałe, intensywnie wybarwione i dłużej utrzymują się na pędach.

Skórki bananów są źródłem cennych składników odżywczych, które wpływają korzystnie na kondycję róż, fot. Adobe Stock, maria

Jak zrobić nawóz pod róże ze skórek bananowych?

Przygotowanie domowego nawozu z bananów jest banalnie proste. Zacznij od zebrania skórek z 2-3 dojrzałych lub nawet lekko przejrzałych bananów. Takie skórki zawierają najwięcej składników odżywczych i są bezpieczne dla roślin. Pamiętaj jedynie, aby nie miały one śladów pleśni ani nieprzyjemnego zapachu "gnicia".

Pokrój skórki na mniejsze kawałki, dzięki temu szybciej uwolnią swoje właściwości. Następnie umieść je w szklanym słoiku lub butelce i zalej litrem przegotowanej, ostudzonej wody. Naczynie pozostaw w ciepłym miejscu na 3-5 dni.

Pamiętaj, by raz dziennie delikatnie wymieszać zawartość, to pomoże lepiej naciągnąć wodzie składnikami odżywczymi. Nie musisz przykrywać niczym naczynia, ale jeśli nie chcesz, aby do środka dostały się zanieczyszczenia albo pyszczki zwierząt domowych, możesz owinąć je cienką warstwą gazy. Po upływie kilku dni przecedź zawartość przez sitko lub gazę.

Jak stosować nawóz bananowy do róż?

Gotowy nawóz z banana najlepiej wykorzystać do podlewania róż u podstawy krzewu. Zadbaj przy tym, by ziemia była wilgotna - najlepiej stosować nawóz po deszczu lub po wcześniejszym podlaniu ogrodu. Dzięki temu składniki odżywcze się lepiej wchłoną.

Bananowy roztwór możesz stosować regularnie co 2-3 tygodnie w okresie wegetacyjnym, od wiosny aż do końca lata.

Same skórki po odcedzeniu także nie muszą trafiać do kosza. Możesz je płytko wkopać wokół róż, by dalej powoli uwalniały składniki odżywcze i działały jak naturalny kompost. Powoli będą się rozkładać, uwalniając wszystko, co mają w zanadrzu. Dzięki tej prostej metodzie pielęgnacji róż będą one rosły zdrowo, bujnie i będą zachwycać pięknym, intensywnym kwitnieniem przez cały sezon.

