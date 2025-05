Pelargonie to jedne z najwdzięczniejszych roślin balkonowych. Uwielbiają słońce, ciepło i regularne podlewanie, ale to, co naprawdę wpływa na ich kwitnienie, to dobre nawożenie. Nie zadowalają się byle czym – potrzebują składników wspierających rozwój pąków i długie kwitnienie.

Jeśli zauważysz, że liście są zielone, ale kwiatów jest mało – to znak, że brakuje im sił do produkcji nowych pędów. Wtedy warto przyjrzeć się pielęgnacji pelargonii i sięgnąć po domowy nawóz do pelargonii, który nie tylko je odżywi, ale też wzmocni.

Jak działa nawóz do pelargonii z obierek jabłek?

Obierki jabłek zawierają cenne składniki, które wspomagają rozwój mikroorganizmów w glebie. Dzięki nim podłoże staje się bardziej żyzne, a roślina może pobierać więcej składników odżywczych.

To naturalny sposób na poprawę kondycji korzeni i stymulację kwitnienia. Taki nawóz działa wolno, ale skutecznie – regularne stosowanie przynosi efekty już po kilku tygodniach.

Obierki z jabłek to niedoceniany kuchenny skarb. Zwykle trafiają do kosza lub na kompost, ale możesz z nich zrobić wartościową odżywkę dla pelargonii. Zawierają:

cukry proste – naturalne pożywienie dla pożytecznych mikroorganizmów w glebie,

pektyny – poprawiają strukturę gleby i wspierają zatrzymywanie wilgoci,

kwasy organiczne – lekko zakwaszają glebę, co sprzyja przyswajaniu mikroelementów,

resztki witamin i minerałów – głównie potasu, magnezu, wapnia.

Jak wykorzystać obierki jabłek do nawożenia pelargonii?

Zacznij od zebrania świeżych obierek z jabłek – nie powinny być spleśniałe ani podsuszone. Następnie wrzuć garść obierek do litrowego słoika i zalej letnią, przegotowaną wodą. Odstaw na kilka dni w ciepłe miejsce. Zakryj mieszankę, ale pamiętaj, aby pozostawić dopływ powietrza. Po fermentacji przecedź płyn i rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1. Podlewaj pelargonie takim nawozem raz na 2 tygodnie.

Nawóz do pelargonii z obierek jabłek można stosować dwa razy w miesiącu, fot. Adobe Stock, Luybina

Co zyskasz, stosując nawóz z obierek jabłek?

Pelargonie zyskają lepszy dostęp do mikroelementów, co przełoży się na większą liczbę pąków kwiatowych. Po ok. 2–3 tygodniach zauważysz, że roślina ma intensywniejszy kolor liści i zaczyna wypuszczać nowe pędy. Nawóz do pelargonii działa łagodnie, dlatego możesz stosować go przez cały sezon – szczególnie w okresie intensywnego kwitnienia, od maja do września.

Jakie inne kuchenne nawozy możesz wykorzystać dla pelargonii?

Jeśli nie masz pod ręką jabłkowych obierek, sięgnij po inne naturalne składniki:

Fusy z kawy – zmieszaj z wodą, by zakwasić glebę.

Drożdże z cukrem – do pobudzenia kwitnienia.

Skorupki jajek – źródło wapnia, rozkrusz i dodaj do ziemi.

– źródło wapnia, rozkrusz i dodaj do ziemi. Banany – bogate w potas, przyspieszają rozwój kwiatów.

Wszystko, co zazwyczaj wyrzucasz, może stać się wartościowym wsparciem dla twoich roślin. Wystarczy tylko odrobina chęci – efekty przerosną twoje oczekiwania.

