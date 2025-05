Chociaż tuje są łatwe w uprawie, to od czasu do czasu potrzebują odpowiedniego nawożenia. Dzięki dostarczeniu im potrzebnych składników odżywczych mają intensywny zielony kolor, szybciej rosną, są odporniejsze i nie brązowieją. Skutecznym domowym nawozem do tui jest mieszanka drożdży z wodą. Ten sposób jest sprawdzony, bo znały i stosowały go już nasze babcie, które drożdżami dokarmiały uprawy w ogrodzie.

Reklama

Oto jak przygotować ekologiczną odżywkę z drożdży do tych iglaków i jak prawidłowo ją stosować.

Nawóz z drożdży sposobem na piękne tuje. Jak to działa?

Nawóz do tui z drożdży piekarskich jest rodzajem sfermentowanej mikstury, która działa wzmacniająco na rośliny. Jest to środek naturalny i ekologiczny. Drożdże nadają się do odżywiania iglaków z kilku powodów:

Ich fermentacja pobudza aktywność mikroorganizmów w glebie , dzięki czemu składniki pokarmowe są łatwo dostępne dla roślin, a ziemia jest żyźniejsza.

, dzięki czemu składniki pokarmowe są łatwo dostępne dla roślin, a ziemia jest żyźniejsza. Nawóz z tych jednokomórkowych grzybów dostarcza tujom enzymy wspierające ich wzrost , a także witaminy i składniki mineralne (m.in. fosfor, azot, potas, cynk, wapń, selen).

, a także (m.in. fosfor, azot, potas, cynk, wapń, selen). Dokarmianie drzewek drożdżami jest tańszą alternatywą dla sklepowych i chemicznych nawozów, a przy tym daje podobne rezultaty.

Jak zrobić nawóz do tui z drożdży?

Zrobienie mikstury jest bardzo proste. Ale przygotować nawóz z drożdży do tui należy w dużym naczyniu lub wiadrze wymieszać ze sobą:

100 g rozdrobnionych świeżych drożdży,

10 l ciepłej wody,

1 szklankę cukru (można pominąć; przyspiesza fermentację).

Całość trzeba dokładnie wymieszać i odstawić. Po kilku dniach na powierzchni mikstury powinny pojawić się bąbelki, co jest dobrym znakiem, ponieważ oznacza udaną fermentację. Nawóz jest gotowy do użycia po tygodniu.

Niektórzy stosują szybszy sposób przygotowania nawozu. Wystarczy dokładnie rozpuścić 100 g drożdży w 10 litrach ciepłej wody. Po godzinie preparat jest aktywny i gotowy do użycia. Dalsze procesy zachodzą w glebie.

Sposób stosowania nawozu do tui z drożdży

Nawozem z drożdży należy podlewać tuje przy ziemi, omijając igły. Mikstura nie wymaga już rozcieńczania. Nie wskazane jest używanie jej na bardzo wysuszoną glebę – w takim przypadku wcześniej zaleca się podlać rośliny wodą.

Płynną odżywkę drożdżową stosuje się co 2-3 tygodnie w sezonie (od marca do października). Używanie nawozu z drożdży przynosi wiele korzyści dla każdego ogrodu, wspomaga zarówno wzrost roślin, jak i poprawia kondycję gleby i otaczającego środowiska.

Czytaj także: