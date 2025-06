Pomidor to dość wymagające warzywo. Intensywnie rośnie, potrzebuje dużo składników pokarmowych, a bez odpowiedniego nawożenia łatwo się osłabia i słabo owocuje. Wcale nie trzeba jednak sięgać po sklepowe preparaty, żeby zapewnić mu to, co najlepsze.

Gnojówka z pokrzywy to jeden z najtańszych, a zarazem najskuteczniejszych naturalnych nawozów, które można samodzielnie przygotować. Za darmo! Stosowany w odpowiedniej proporcji poprawia wzrost, pobudza kwitnienie i owocowanie, a przy okazji wzmacnia odporność pomidorów.

Jak przygotować gnojówkę z pokrzywy?

Do przygotowania nawozu potrzebujesz tylko trzech rzeczy: świeżej pokrzywy, wody i nieprzezroczystego pojemnika, np. beczki, wiadra, plastikowego zbiornika.

Składniki:

ok. 1 kg świeżej pokrzywy,

10 litrów deszczówki lub odstanej wody z kranu.

Sposób przygotowania:

Pokrzywy posiekaj lub porwij na mniejsze kawałki i umieść w pojemniku. Zalej 10 litrami wody. Przykryj pojemnik gazą lub luźno pokrywką, by umożliwić dostęp powietrza i jednocześnie ochronić przed owadami. Odstaw w zacienione, ciepłe miejsce. Codziennie mieszaj. Po 10–14 dniach (w zależności od temperatury) gnojówka będzie gotowa. Poznasz to po charakterystycznym zapachu i braku piany na powierzchni.

Gotowy roztwór trzeba przecedzić i rozcieńczać przed użyciem w proporcji 1:10 - 1 litr gnojówki na 10 litrów wody.

Jak stosować gnojówkę z pokrzywy pod pomidory

Gnojówkę stosuj tylko rozcieńczoną, gdyż stężony roztwór mógłby źle wpłynąć korzenie lub liście roślin. W sezonie dobrze jest nawozić gnojówką pomidory co 7–10 dni, najlepiej rano lub wieczorem i podlewać nawóz bezpośrednio pod roślinę, omijając liście.

Do początku zawiązywania owoców można stosować gnojówkę częściej – 2 razy w tygodniu. Jednak w okresie dojrzewania owoców warto ograniczyć nawożenie azotowe (a pokrzywa w azot jest szczególnie bogata), aby nie pobudzać zbyt silnego wzrostu zieleni kosztem owoców.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Nie mieszaj gnojówki z innymi nawozami (np. obornikiem, nawozami mineralnymi).

Gnojówkę można przechowywać przez kilka tygodni w chłodnym miejscu, ale najlepiej zużyć ją w ciągu miesiąca.

Pokrzywy najlepiej zbierać z dala od dróg i pól traktowanych chemikaliami – aby nawóz był naprawdę ekologiczny.

Gnojówka z pokrzywy sprawdzi się nie tylko pod pomidory, ale też ogórki, cukinie, dynie czy warzywa kapustne. To uniwersalne wsparcie dla wszystkich roślin, które lubią bogatą w azot glebę i szybki wzrost.

Ten nawóz najlepiej stosować w czasie intensywnego wzrostu krzaczków pomidorów, fot. Adobe Stock, Nikolay N. Antonov

Dlaczego ten nawóz działa tak skutecznie?

Gnojówka z pokrzywy odżywia pomidory, gdyż zawiera:

azot – wspomaga wzrost pędów i liści,

– wspomaga wzrost pędów i liści, potas i fosfor – niezbędne dla kwitnienia i dojrzewania owoców,

– niezbędne dla kwitnienia i dojrzewania owoców, mikroelementy (wapń, żelazo, magnez) – wzmacniają odporność roślin,

(wapń, żelazo, magnez) – wzmacniają odporność roślin, enzymy i kwasy organiczne – poprawiają wchłanianie składników odżywczych z gleby.

Dodatkowo pokrzywa wzmacnia odporność pomidorów na choroby grzybowe i szkodniki. Regularne stosowanie takiego nawozu poprawia też strukturę gleby i rozwój mikroorganizmów glebowych.

