Petunie to jedne z najpiękniejszych i niewymagających roślin balkonowych. Kwitną długo, obficie i w wielu kolorach – o ile mają odpowiednie warunki. Lubią słońce, żyzne podłoże i regularne podlewanie, ale to nie wszystko. Bez systematycznego zasilania mogą szybko osłabnąć i przestać kwitnąć. Jeśli chcesz, żeby rosły bujnie i kwitły bez przerwy, musisz je wspierać naturalnymi domowymi nawozami.

Zadbaj o petunie, a odwdzięczą się morzem kwiatów

Petunie to rośliny, które od lat królują na balkonach i tarasach. Kuszą nie tylko kolorami, ale też długim okresem kwitnienia – od wiosny aż do pierwszych przymrozków. Są wdzięczne w uprawie, ale nie wybaczają zaniedbań. Jeśli nie dostaną odpowiednich składników odżywczych, szybko to pokażą: kwiaty zanikną, a liście zrobią się blade i słabe.

Żeby zapobiec takim problemom, musisz regularnie je zasilać. Nawet najlepsza ziemia z czasem się wyjaławia, szczególnie w pojemnikach, gdzie objętość podłoża jest ograniczona. Petunie zużywają ogromne ilości składników, bo rosną intensywnie i cały czas wypuszczają nowe pąki. Zadbaj o nie odpowiednio wcześnie, a przez całe lato będą obsypywać się kwiatami.

Zanim sięgniesz po gotowe nawozy ze sklepu, wykorzystaj to, co już masz. W kuchni znajdziesz naturalne składniki, które z powodzeniem zastąpią chemiczne odżywki.

Dlaczego petunie potrzebują regularnego zasilania?

Petunie należą do roślin o wysokich wymaganiach pokarmowych. Potrzebują przede wszystkim:

Potasu – odpowiada za kwitnienie, reguluje gospodarkę wodną i wzmacnia ściany komórkowe.

– odpowiada za kwitnienie, reguluje gospodarkę wodną i wzmacnia ściany komórkowe. Fosforu – wspiera rozwój systemu korzeniowego i stymuluje tworzenie pąków kwiatowych.

– wspiera rozwój systemu korzeniowego i stymuluje tworzenie pąków kwiatowych. Wapnia – wzmacnia tkanki rośliny i zapobiega deformacjom liści.

– wzmacnia tkanki rośliny i zapobiega deformacjom liści. Magnezu i siarki – wpływają na intensywność zieleni liści i wspierają fotosyntezę.

Jeśli roślinie zabraknie któregoś z tych pierwiastków, od razu to zauważysz: petunia przestanie się rozrastać, pąki będą opadać lub w ogóle się nie pojawią, a cała roślina zacznie marnieć. Dlatego nawożenie trzeba prowadzić regularnie – najlepiej co 7–14 dni.

Naturalne nawozy mają tę przewagę, że są łagodne, a jednocześnie skuteczne. Nie przenawożą rośliny, ale dostarczają jej dokładnie tego, czego potrzebuje.

Nawóz do petunii z popiołu drzewnego – tani i skuteczny

Popiół drzewny to prawdziwe ogrodnicze złoto – zwłaszcza dla roślin kwitnących. Znajdziesz w nim:

duże ilości potasu,

wapń,

fosfor i magnez,

mikroelementy takie jak bor, cynk, mangan czy miedź.

Popiół ma odczyn zasadowy (pH 10–12), więc dodatkowo odkwasza glebę – co będzie korzystne, jeśli ziemia w donicach jest zbyt kwaśna. Dzięki temu poprawia przyswajanie składników odżywczych z podłoża.

Nie każdy popiół się nadaje. Używaj tylko tego, który pochodzi z czystego drewna – najlepiej liściastego, jak buk, grab, dąb czy brzoza. Bezwzględnie wyklucz popiół z węgla, drewna lakierowanego, mebli, palet, sklejki i odpadów budowlanych – zawierają szkodliwe związki, które mogą zaszkodzić roślinom.

Jak przygotować i stosować nawóz z popiołu do petunii?

Najprostszy sposób to płynny nawóz z popiołu. Przygotuj go tak:

Przygotuj 3 łyżki popiołu i zalej 6 szklankami gorącej wody. Dokładnie wymieszaj i odstaw mieszankę w suche miejsce na 24 godziny. Rozcieńcz z wodą w proporcji 1:3 – czyli na 2 część nawozu zastosuj 3 części wody (najlepiej odstanej, deszczówki lub przegotowanej).

Tak otrzymany płyn przelej do butelki lub konewki i podlewaj nim petunie co 10–14 dni. Jedna dawka to ok. 100–150 ml na roślinę, w zależności od wielkości donicy.

Zawsze podlewaj roślinę na lekko wilgotne podłoże. Stosuj rano lub wieczorem, nie w pełnym słońcu.

Uwaga: unikaj stosowania popiołu, jeśli w ziemi są rośliny lub dodatki wymagające kwaśnego pH (np. torf). W takim przypadku wybierz inną formę nawożenia.

Jakie efekty daje nawóz z popiołu i kiedy ich się spodziewać?

Już po dwóch tygodniach regularnego stosowania zauważysz pierwsze efekty:

Pąki kwiatowe zaczną się pojawiać szybciej i w większych ilościach.

Kwiaty będą większe, intensywniej wybarwione i bardziej trwałe.

Roślina stanie się mocniejsza, liście bardziej zielone i jędrne.

Petunie zaczną lepiej znosić niedobory wody i upały – dzięki lepszej gospodarce potasowej.

Po miesiącu donice dosłownie zatopią się w kwiatach, a twoje rośliny będą prezentować się jak z katalogu ogrodniczego.

Pamiętaj, że nawóz z popiołu działa najlepiej jako wsparcie, a nie jedyne źródło składników. W sezonie możesz go uzupełniać innymi naturalnymi odżywkami, żeby jeszcze bardziej wzmocnić efekt.

Nawóz do petunii z popiołu drzewnego zawiera w sobie potas, wapń i mikroelementy, które sprawiają, że kwiaty rosną większe i są intensywnie wybarwione, fot. Adobe Stock, Maksim Shebeko

Co jeszcze możesz wykorzystać zamiast popiołu?

Jeśli nie masz dostępu do popiołu drzewnego, sięgnij po inne domowe nawozy, które działają podobnie:

Wywar ze skórek bananów – bogaty w potas i magnez.

Woda po gotowaniu ziemniaków lub warzyw – zawiera cenne minerały.

– zawiera cenne minerały. Drożdże piekarskie – stymulują wzrost rośliny.

Fusy z kawy – lekko zakwaszają i dostarczają azotu.

Dzięki tym prostym metodom nie tylko zaoszczędzisz, ale też zapewnisz swoim petuniom warunki do bujnego, nieprzerwanego kwitnienia. Nie czekaj – zacznij już dziś, a efekty przejdą twoje oczekiwania.

