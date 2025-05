Pielęgnacja lawendy – o czym musisz pamiętać

Lawenda, choć kojarzy się z południem Europy, świetnie radzi sobie także w polskich ogrodach – pod warunkiem, że stworzysz jej odpowiednie warunki do wzrostu. To roślina ciepłolubna, która kocha słońce. Posadź ją w miejscu dobrze nasłonecznionym – im więcej promieni, tym więcej kwiatów. 6 godzin światła dziennie to absolutne minimum. Oprócz pięknego wyglądu ma wiele innych zalet - lawenda na mszyce działa jak naturalny środek, dzięki któremu szkodniki wynoszą się z ogrodu.

Reklama

Zanim sięgniesz po nawozy, sprawdź, czy zapewniasz krzaczkom wszystko, czego potrzebują. W uprawie lawendy zadbaj o to, by jej nie przelewać. Ta roślina źle znosi nadmiar wilgoci – jej korzenie łatwo gniją. Podlewaj dopiero wtedy, gdy ziemia wyraźnie przeschnie. Najlepiej sprawdzaj to palcem – jeśli czujesz wilgoć, wstrzymaj się z podlewaniem. Dodatkowo podłoże powinno być lekkie, przepuszczalne i niezbyt żyzne. Zbyt bogate podłoże może spowodować, że roślina będzie wypuszczać więcej liści niż kwiatów.

Jeśli zapewnisz lawendzie dobre warunki i zaczniesz regularnie zasilać odpowiednim nawozem, kwiaty pojawią się w nadmiarze.

Nawóz do lawendy z pokrzywy – tani, skuteczny i naturalny

Aby wzmocnić lawendę w ogródku, sięgnij po pokrzywę – zwykłą, dziką, rosnącą przy płocie czy w kącie ogrodu. To właśnie z niej zrobisz nawóz idealny dla lawendy. Dlaczego? Pokrzywa działa jak naturalny stymulant wzrostu. Nie traktuj jej jak chwastu. To jedno z najlepszych naturalnych źródeł składników odżywczych dla roślin. Pokrzywa zawiera:

Azot – wspiera rozwój liści i pędów, niezbędny w pierwszej fazie wzrostu.

– wspiera rozwój liści i pędów, niezbędny w pierwszej fazie wzrostu. Potas – odpowiada za obfite i długotrwałe kwitnienie.

– odpowiada za obfite i długotrwałe kwitnienie. Wapń – poprawia strukturę gleby i odporność na choroby.

– poprawia strukturę gleby i odporność na choroby. Fosfor – wspiera system korzeniowy i kwitnienie.

– wspiera system korzeniowy i kwitnienie. Mikroelementy (żelazo, mangan, magnez) – niezbędne dla prawidłowej fotosyntezy i kondycji roślin.

Wszystkie te składniki są potrzebne roślinie do silnego rozwoju i obfitego kwitnienia. W dodatku pokrzywa to w pełni naturalny składnik, który poprawia odporność lawendy. Dzięki temu jest mniej podatna na choroby i lepiej radzi sobie w suszy.

Jak przygotować nawóz z pokrzywy i jak go stosować

Nawóz do lawendy przygotujesz w kilku prostych krokach:

Zbierz świeże pokrzywy – wybieraj młode rośliny, zanim zakwitną. Najlepiej rób to w rękawiczkach. Zalej wodą – na każde 100 g pokrzyw dodaj 1 litr wody. Odstaw w cieniu na 10–14 dni, mieszaj codziennie. Odcedź i rozcieńcz – powstały płyn odcedź i rozcieńcz w proporcji 1:10 (1 część nawozu na 10 części wody). Podlewaj lawendę – stosuj co 10–14 dni, najlepiej rano lub wieczorem. Unikaj podlewania liści – lej bezpośrednio pod roślinę.

Uwaga: Nie stosuj tego nawozu za często. Pokrzywa jest bogata w azot, więc jeśli przesadzisz, lawenda wypuści dużo liści, a mniej kwiatów.

Nawóz do lawendy z pokrzywy poprawia kwitnienie i odporność na choroby i szkodniki, fot. Adobe Stock, SCStock

Efekty po pokrzywowej kuracji

Już po kilku tygodniach zauważysz, że lawenda staje się bujniejsza, intensywniej zielona i zaczyna wypuszczać więcej pąków. Z czasem fioletowe kwiaty obsypią całą roślinę, a twój ogród zamieni się w pachnący zakątek jak z południa Francji. Jeśli będziesz stosować nawóz regularnie, pełnię kwitnienia zobaczysz w czerwcu i lipcu.

Co jeszcze możesz wykorzystać zamiast pokrzywy?

Jeśli nie masz pokrzywy pod ręką, sięgnij po inne kuchenne lub ogrodowe składniki:

Z popiołu drzewnego - wzmacnia i podnosi pH ziemi.

Fusy z kawy - poprawiają strukturę gleby i zawierają azot.

- poprawiają strukturę gleby i zawierają azot. Skorupki jajek - dostarczają wapnia.

Napar z rumianku - działa ochronnie i wspomaga odporność roślin.

Czytaj także: