Ten nawóz do azalii masz w swojej lodówce. Wymieszaj z wodą w proporcji 1:4 i podlej krzaczki

Jeśli chcesz, żeby twoje azalie bujnie rosły i obficie kwitły, nie musisz kupować drogich nawozów. Wystarczy, że sięgniesz do lodówki po jeden domowy składnik i połączysz go z wodą w odpowiednich proporcjach. To naturalne wsparcie dla kwasolubnych krzewów, które możesz przygotować w dwie minuty. Efekty cię zaskoczą.