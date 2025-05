Stosowanie fusów z kawy jako nawozu jest bardzo popularne i świetnie sprawdza się w przypadku roślin kwasolubnych. Fusy z kawy w ogrodzie mogą być też wykorzystane jako sposób na odstraszenie ślimaków i innych szkodników ogrodowych. Jeśli chcesz, aby twoje pelargonie niemal wybuchły pięknymi kwiatami, ta mieszanka na pewno ci pomoże.

Jak fusy z kawy wpływają na pelargonie?

Fusy kawy to tani i ekologiczny sposób na poprawę kondycji pelargonii. Dzięki swojej zawartości składników odżywczych mogą znacznie wpłynąć na bujniejsze kwitnienie i zdrowie geranium. Choć mogą wyglądać na bezużyteczny odpad, w rzeczywistości mają wiele zalet, które korzystnie wpływają na wzrost roślin.

Zawierają one m.in. azot, potas i fosfor, które wspomagają zdrowy rozwój roślin. Dzięki temu pelargonie są pobudzone do obfitego kwitnienia, a ich liście stają się zdrowe i intensywnie wybarwione. Fusy stymulują wzrost zielonych części rośliny dzięki zawartości fosforu, a potas wspomaga kwitnienie. Co ważne, fusy nie tylko odżywiają rośliny, ale także poprawiają strukturę gleby - sprawiają, że staje się bardziej przepuszczalna i lepiej chłonie składniki odżywcze z nawozów czy wody.

Nawóz do pelargonii z fusów kawy to naturalny sposób na bujne kwitnienie, fot. Adobe Stock, OLENA

Jak zrobić nawóz do pelargonii z fusów kawy?

Przygotowując ten nawóz do pelargonii pamiętaj o zasadzie, a właściwie proporcji 1:1. Na jedną część fusów przypada zawsze jedna część wody. Najlepiej na jedną roślinę wykorzystać łyżkę stołową fusów oraz litr przegotowanej lub odstanej wody w temperaturze pokojowej. Fusy zbieraj od razu, nie przechowuj ich "na mokro" w pojemniku ani szklance. Zbierz je i wysusz na ręczniku papierowym, a dopiero potem przełóż do pojemnika.

Tak przygotowane rozłóż na ziemi wokół geranium, a następnie zalej ostrożnie wodą. Możesz też najpierw przygotować wodę kawową. Fusy zalej wodą i ostaw na kilka godzin, a następnie podlej roślinę. Staraj się nie dotykać wodą liści ani kwiatów. Najlepiej wlać wywar dookoła pędu przy samej ziemi, aby wszystkie składniki dotarły bezpośrednio do korzeni.

Jak stosować nawóz z fusów pod pelargonie?

Pelargonie najlepiej reagują na nawóz z fusów kawy w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, czyli wiosną i latem. Fusy najlepiej stosować co 2-3 tygodnie, aby rośliny miały stały, ale nie nadmierny dostęp do składników odżywczych. Pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością, bo zbyt duża dawka może zaszkodzić roślinom. Nawóz możesz stosować zarówno na wilgotną, jak i suchą glebę.

