Ketmia syryjska to idealny wybór dla miłośników romantycznych, długo kwitnących krzewów. Z powodzeniem może stać się główną ozdobą ogrodu, a przy odpowiedniej pielęgnacji zachwycać aż do pierwszych przymrozków. Jeśli szukasz alternatywy dla popularnych ogrodowych krzewów, ketmia będzie strzałem w dziesiątkę.

Reklama

Jak wygląda ketmia syryjska

Ketmia syryjska to odmiana hibiskusa, bardzo popularna w polskich ogrodach ze względu na swoje długie kwitnienie. Przyciąga wzrok niemal przez cały sezon i wypuszcza duże kwiaty od lipca aż do października. Kwiaty, najczęściej w odcieniach bieli, różu, fioletu i błękitu, przypominają hibiskusy znane z krajów śródziemnomorskich.

Ketmia dobrze znosi zarówno upały, jak i okresowe susze. Doskonale sprawdza się jako soliter (roślina, która rośnie samodzielnie, bez towarzystwa), jako ozdoba rabaty albo roślina na żywopłot.

Najpiękniejsze odmiany ketmii, które z powodzeniem odnajdą się w polskich warunkach, to przede wszystkim:

Blue Bird : piękne, niebiesko-fioletowe kwiaty z czerwonym środkiem.

: piękne, niebiesko-fioletowe kwiaty z czerwonym środkiem. Woodbridge : intensywnie różowe płatki, bardzo obficie kwitnąca odmiana.

: intensywnie różowe płatki, bardzo obficie kwitnąca odmiana. Diana : śnieżnobiałe kwiaty, które prezentują się elegancko zarówno solo, jak i w grupie.

: śnieżnobiałe kwiaty, które prezentują się elegancko zarówno solo, jak i w grupie. Pink Giant: duże, jasnoróżowe kwiaty, idealna do większych ogrodów.

Ketmia syryjska to mało wymagający i prosty w uprawie krzew, fot. Adobe Stock, 기원 이

Wymagania i uprawa ketmii

Ketmia syryjska kocha słońce i nie najlepiej znosi jego brak. Dopiero w pełnym nasłonecznieniu kwitnie najobficiej i rozwija swój pełen potencjał. Unikaj sadzenia jej w miejscach narażonych na przeciągi, bo krzew bardzo nie lubi silnych wiatrów.

Gleba pod jej uprawę powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Możesz kupić uniwersalne podłoże pod rośliny albo krzewy kwitnące. Ketmia jest co prawda w pełni mrozoodporna, ale młode okazy warto okrywać na zimę, szczególnie w chłodniejszych regionach Polski.

Ketmia nie wymaga częstego podlewania, ale warto dbać o to, by gleba nie przesychała całkowicie, szczególnie w bezdeszczowych okresach. W okresie wegetacyjnym warto zasilać ją nawozem do roślin kwitnących - dzięki temu wytworzy więcej pąków.

Lubi za to wszelkiego rodzaju cięcie i formowanie. Przycinanie ketmii syryjskiej warto zaplanować na wczesną wiosnę. Nie musisz bać się mocniejszego cięcia - roślina dobrze je znosi i szybko się regeneruje.

Czytaj także: