Wiosna i lato to czas najbardziej intensywnego wzrostu roślin domowych i ogrodowych. Niestety rosną też te, których wcale do naszych ogrodów nie zapraszaliśmy. Chwasty wyglądają nieestetycznie i zaburzają porządek na rabatach, ale przede wszystkim zabierają innym roślinom miejsce, światło, wodę oraz niezbędne do przeżycia składniki odżywcze w glebie.

Niektóre chwasty mogą okazać się jednymi z najbardziej trujących roślin, jakie występują w Polsce - tym bardziej należy pozbyć się ich z ogrodu, ponieważ mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Jak jednak zrobić to szybko, skutecznie, unikając przy okazji szkodliwej dla środowiska chemii?

Jak pozbyć się chwastów domowymi sposobami?

Gotowe herbicydy dostępne w sklepach ogrodniczych często są drogie i nieobojętne dla środowiska. Mogą być trujące dla dzieci i zwierząt, dostają się do wód gruntowych. Bezpośrednio po wykonaniu oprysku należy też unikać spędzania czasu na zewnątrz.

Na chwasty na trawniku świetnie sprawdzi się oprysk z soli kuchennej, jednak w przypadku rabat może okazać się zbyt mało precyzyjny. Poznaj nasz sposób, który jest jeszcze bardziej skuteczny. Możesz zrobić go sama.

Będziesz potrzebować jedynie dwóch składników - octu wmieszanego z wodą w proporcji 2:1 oraz kilku kropli płynu do naczyń. Wymieszaj je w butelce ze spryskiwaczem.

Chwasty opryskaj dokładnie rano, koniecznie gorącego i suchego dnia. Środek błyskawicznie poradzi sobie z chwastami, ale uważaj! Działa tak skutecznie, że zabija większość roślin, których dotknie. Musisz więc bardzo uważać przy jego używaniu.

Warto też pamiętać, by oprócz pozbywania się chwastów, pomóc roślinom na rabatach przetrwać suszę. Możesz np. zasypać podłoże żwirem, by zapobiegać jego nadmiernemu wysychaniu.

