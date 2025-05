Zbierz popiół drzewny z kominka lub po ognisku i użyj go do odstraszenia i eliminacji ślimaków z ogrodu. Zadziała znacznie lepiej niż fusy z kawy, które są mniej skuteczne w walce z tymi szkodnikami. Znaczenie ma rodzaj popiołu, gdyż nie każde drewno pozwoli uzyskać popiół o takiej samej skuteczności. Podpowiemy ci, jaki jego rodzaj jest najlepszy i jak go wykorzystać, aby ślimaki przestały żerować na twoich roślinach ogrodowych – na grządkach warzywnych i ozdobnych.

Jak popiół działa na ślimaki?

Popiół drzewny to naturalny produkt spalania nieimpregnowanego drewna. Zawiera liczne minerały, m.in. wapń, potas, fosfor, magnez, a także pierwiastki śladowe. Już od dawna wykorzystywany był jako nawóz, jednak nie każdy wie, że może pełnić także funkcję bariery ochronnej przed ślimakami.

Mechanizm działania popiołu jest prosty: ślimaki nie lubią suchej, sypkiej powierzchni, która przykleja się do ich ciała. Popiół działa na nie podobnie jak sól — wysusza i podrażnia ich miękką skórę. Dodatkowo, jego zasadowy odczyn (pH ok. 11–13) sprawia, że stanowi środowisko nieprzyjazne dla wielu bezkręgowców.

W odróżnieniu od fusów z kawy, które mają raczej łagodne działanie odstraszające, popiół działa bardziej zdecydowanie. Może nawet powodować odwodnienie ślimaka w kontakcie bezpośrednim.

Skuteczność popiołu została potwierdzona m.in. w badaniach naukowców z Uniwersytetu w Lublanie, opublikowanych w 2020 roku na łamach czasopisma Applied Sciences. Wykazano, że popiół drzewny – zwłaszcza z dębu i świerku – działa odstraszająco i może prowadzić do całkowitego unicestwienia ślimaków w ciągu 24–48 godzin.

Również Royal Horticultural Society (RHS) w badaniu z 2018 roku porównało różne metody walki ze ślimakami. Wyniki pokazały, że popularne domowe sposoby na ślimaki, takie jak fusy z kawy czy skorupki jajek, były nieskuteczne, podczas gdy popiół wykazywał wyższą skuteczność

Doświadczenia wielu ogrodników-amatorów również to potwierdzają — wystarczy przeszukać fora ogrodnicze, żeby znaleźć liczne pozytywne opinie. Użytkownicy chwalą sobie popiół za to, że nie tylko chroni rośliny przed ślimakami, ale także wzbogaca glebę w minerały.

Jak stosować popiół drzewny w ogrodzie?

Aby skutecznie odstraszyć ślimaki:

Zbieraj popiół z kominka lub ogniska, upewniając się, że pochodzi z czystego, nieimpregnowanego drewna . Najlepszy jest popiół ze świerku lub dębowy.

. Najlepszy jest popiół ze świerku lub dębowy. Rozsyp cienką warstwę popiołu wokół roślin , które chcesz chronić. Najlepiej zrobić to po deszczu, gdy ślimaki są bardziej aktywne.

, które chcesz chronić. Najlepiej zrobić to po deszczu, gdy ślimaki są bardziej aktywne. Wilgotny popiół traci swoje właściwości odstraszające, dlatego warto go dosypywać po opadach .

. Unikaj kontaktu popiołu z liśćmi i stosuj go w rozsądnych ilościach.

Wysyp popiół cienką warstwą dookoła roślin, fot. Adobe Stock, tonifrito

Zalety i wady stosowania popiołu na ślimaki

Zalety:

darmowy i ekologiczny,

odstrasza ślimaki skuteczniej niż fusy z kawy,

może poprawiać strukturę gleby (jeśli stosowany z umiarem),

dostępny dla każdego posiadacza kominka, pieca lub ogniska.

Wady:

traci skuteczność po deszczu – trzeba go uzupełniać,

może zaszkodzić roślinom kwasolubnym (np. borówkom, hortensjom),

przy nadmiernym stosowaniu jego zasadowy odczyn może zakłócać równowagę pH gleby.

