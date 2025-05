Przędziorki to jeden z największych koszmarów właścicieli ogrodów i miłośników roślin domowych. Atakują kwiaty uprawiane w pomieszczeniach (np. monstera, dracena, fikus, skrzydłokwiat), drzewa oraz krzewy owocowe i ozdobne, a także warzywa i kwiaty ogrodowe, szczególnie róże. Żerują głównie w miejscach suchych i słonecznych. Te małe pajęczaki wysysają z roślin życiodajne soki, co prowadzi do ich osłabienia, uszkodzenia, a nawet obumarcia.

Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj ten ekologiczny domowy sposób walki z przędziorkami. Polega na opryskiwaniu roślin rozcieńczonym wywarem z wszechobecnego chwastu – pokrzywy. Tak otrzymasz ekologiczny preparat owadobójczy.

Jak pokrzywa działa na przędziorki?

Oprysk z pokrzywy jest skuteczną metodą likwidującą różne szkodniki roślin w tym przędziorki, ale też mszyce, tarczniki i mączniaka. Pokrycie płynem liści i łodyg utrudnia rozwój tych pajęczaków, odstrasza je, a przy okazji działa jak nawóz. Naukowcy dowiedli też, że niektóre związki obecne w ekstrakcie z pokrzywy mają działanie owadobójcze. Jest ono łagodniejsze niż w przypadku środków chemicznych, ale też bezpieczniejsze dla rośliny.

Oprysk z pokrzywy na przędziorki przede wszystkim działa poprzez zakłócanie żerowania pajęczaków, mechaniczne ich likwidowanie i odstraszanie. Przy okazji pomaga w zwalczaniu infekcji grzybiczych, szarej pleśni i innych chorób roślin.

Oprysk z pokrzywy jest doskonałym środkiem na przędziorki, bo nie tylko je zwalcza, ale też odżywia rośliny, wspomaga ich wzrost i zwiększa odporność przed szkodnikami i chorobami. To zasługa cennych składników pokrzywy, m.in. witamin i minerałów. Pokrzywa jest od dawna stosowana do nawożenia i ochrony roślin, m.in. w formie domowej gnojówki z pokrzywy. Jest bogata zwłaszcza w azot. My podpowiadamy, jak wykonać z niej ekologiczny oprysk.

Oprysk z pokrzywy na przędziorki: 2 sposoby przygotowania

Cały proces przygotowania oprysku z pokrzywy na przędziorki polega na zrobieniu wyciągu lub wywaru z tego chwastu, a następnie jego rozcieńczeniu w wodzie – w ten sposób uzyskamy naturalny środek na szkodliwe pajęczaki.

Są 2 sposoby przygotowania pokrzywy na oprysk: dłuższy i szybszy. Niezależnie od tego, który wybierzesz, zacznij od zebrania młodych pędów i liści pokrzywy. Znajdziesz je dosłownie wszędzie, na łąkach, w lasach i przydrożnych rowach.

Sposób 1: Umieść pokrzywę w plastikowym pojemniku i zalej wodą (może być deszczówka). Przykryj folią, zrób w niej dziurki i poczekaj 2 dni. Po tym czasie uzyskujesz wyciąg z pokrzywy, który należy rozcieńczyć. Przecedzić płyn, a następnie 1 jego część połącz z 5 częściami wody. Wymieszaj. Preparat do oprysku jest gotowy.

Sposób 2: Szybszy sposób polega na przygotowaniu wywaru. Przez pół godziny gotuj pół kilograma pokrzywy w 5 litrach wody, następnie przestudź wywar i rozcieńcz w wodzie w proporcjach 1:5, jak w przypadku wyciągu.

Jak stosować oprysk z pokrzywy na przędziorki?

Rozcieńczony płyn z pokrzywy przelej do zwykłego spryskiwacza. Opryskuj dokładnie całą roślinę, szczególnie spodnie strony liści i łodygi, czyli miejsca, gdzie gromadzi się najwięcej przędziorków. Preparat musi być naniesiony bezpośrednio na szkodniki, inaczej nie zadziała.

W przypadku roślin zaatakowanych przez przędziorki rób 2-3 opryski co kilka dni. Profilaktycznie stosuj preparat raz na 10-14 dni. Możesz go używać do drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, a także warzyw i kwiatów. Do roślin na balkonach i tarasach.

Najlepsza pora dnia na opryskiwanie to poranek lub późne popołudnie. Nie wykonuj zabiegu w czasie mocnego nasłonecznienia, ponieważ płyn szybko wyparuje i może uszkadzać liście.

Jak wzmocnić działanie oprysku z pokrzywy na przędziorki?

W przypadku dużej inwazji przędziorków możesz wzmocnić działanie oprysku z pokrzywy, dodając do preparatu naturalne odstraszacze tych pajęczaków. Są to na przykład mydło ogrodnicze, mydło szare (sprawdź: mydło na przędziorki), olej neem (sprawdź: olej neem na przędziorki), czosnek lub cebula.

Inną polecaną metodą jest wpuszczenie na rośliny naturalnych wrogów przędziorków. Są nimi dobroczynki. To drapieżne roztocza, które żywią się szkodnikami, nie niszcząc przy tym zieleni. Kupisz je w sklepach ogrodniczych.

Czy oprysk z pokrzywy likwiduje pożyteczne owady?

Oprysk z pokrzywy jest bezpieczny dla roślin i pożytecznych owadów. Nie działa na nie toksycznie, a jedynie odstrasza lub utrudnia rozwój szkodników. Jeżeli nie chcesz pozbywać się z ogrodu zapylających pszczół czy trzmieli, zastosuj preparat wcześnie rano lub wieczorem, gdy jest ich mniej.

