Zanim zaczniesz wzmacniać hortensję domowymi sposobami, upewnij się, że zapewniasz jej odpowiednie warunki. Jeśli zastanawiasz się, kiedy sadzić hortensję - pamiętaj, że odpowiedni termin przypada wiosną bądź jesienią. Pamiętaj też o tym, aby zadbać o kwaśne, przepuszczalne podłoże, najlepiej z dodatkiem torfu.

Reklama

Co jeszcze warto zrobić i jak pielęgnować hortensję, by odwdzięczyła się pięknym kwitnieniem? Regularnie podlewaj roślinę, nie dopuszczając do przesuszenia ziemi. Hortensje są zachłanne jeśli chodzi o składniki odżywcze – bez regularnego nawożenia szybko słabną i przestają kwitnąć. Dlatego sięgnij po naturalne wsparcie prosto z kuchni.

Nawóz do hortensji z wody po gotowaniu warzyw – prawdziwy skarb dla twojej rośliny

Woda po gotowaniu warzyw (podobnie jak nawóz z czerstwego chleba) to prawdziwy skarb dla hortensji! Znajdziesz w niej całą masę cennych minerałów, takich jak potas, magnez czy wapń, które wzmacniają roślinę, pobudzają ją do wzrostu i bujnego kwitnienia.

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu wzmocnisz system korzeniowy hortensji i zapewnisz jej spektakularne kwiaty. Pamiętaj tylko, by używać wyłącznie niesolonej wody – sól mogłaby zaszkodzić roślinie!

Jak przygotować i stosować wodę po gotowaniu warzyw jako nawóz?

Po ugotowaniu warzyw takich jak ziemniaki, marchew, pietruszka czy brokuły, odstaw wodę do wystudzenia. Upewnij się, że nie dodajesz do niej żadnych przypraw ani soli!

Gdy woda osiągnie temperaturę pokojową, podlej nią hortensję u podstawy, omijając liście.

Stosuj taką kurację raz na dwa tygodnie, najlepiej rano lub wieczorem, aby roślina lepiej przyswajała składniki odżywcze. Jeśli masz więcej wody, przechowaj ją w lodówce, ale zużyj w ciągu 2–3 dni. Pamiętaj o tym, by przed podlaniem krzaczków hortensji delikatnie rozcieńczyć nawóz przegotowaną, czystą wodą.

Nawóz do hortensji z wody po gotowaniu warzyw używaj 2 razy w miesiącu, fot. Adobe Stock, PUBLICITY

Kiedy zobaczysz pierwsze efekty i jakie korzyści uzyskasz?

Już po kilku tygodniach zauważysz, że hortensja staje się bardziej bujna, ma intensywniejszy kolor liści, a pąki kwiatowe są większe i liczniejsze.

Regularne podlewanie wodą po gotowaniu warzyw poprawi nie tylko wygląd rośliny, ale też jej odporność na choroby. Hortensja odwdzięczy ci się spektakularnym kwitnieniem, które potrwa aż do późnej jesieni.

Jakie inne kuchenne odżywki możesz wykorzystać dla hortensji?

Jeśli nie masz akurat wody po warzywach, sięgnij po inne domowe nawozy, które przygotujesz z kuchennych składników i to za grosze:

Czytaj także: