Obfite plony ogórków nie zależą wyłącznie od regularnego podlewania i dużej ilości słońca. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na liczbę owoców jest intensywne i długotrwałe kwitnienie. A to z kolei zależy od odpowiedniego odżywienia roślin już na etapie tworzenia pąków kwiatowych.

W tym celu ogrodnicy-amatorzy coraz chętniej sięgają po naturalne, tanie i łatwe do przygotowania domowe nawozy. Jednym ze skuteczniejszych jest roztwór z wody i miodu. Ten prosty preparat działa jak naturalny biostymulator wzrostu pąków, który może znacząco zwiększyć liczbę kwiatów na krzaczkach. Kiedy przyjdzie czas zbioru ogórków, nie pożałujesz, że skorzystałaś z tego przepisu.

Przepis na nawóz z wody i miodu do ogórków

Miód zawiera śladowe ilości witamin, minerałów, aminokwasów i enzymów, które mogą działać stymulująco na rozwój roślin. Co nie mniej ważne, dostarcza łatwo przyswajalnych cukrów prostych, które rośliny wykorzystują jako szybkie źródło energii, a tej w czasie kwitnienia trzeba im sporo.

Przepis na nawóz z miodu:

1 litr letniej wody,

1-1,5 łyżki naturalnego miodu.

Dokładnie rozpuść miód w wodzie, mieszając aż do uzyskania jednolitego roztworu.

Mieszankę możesz wykorzystać na dwa sposoby:

do podlewania – ok. 100–200 ml pod każdy krzaczek, raz na 7–10 dni,

– ok. 100–200 ml pod każdy krzaczek, raz na 7–10 dni, do opryskiwania liści i kwiatów – najlepiej wczesnym rankiem lub wieczorem, aby uniknąć poparzeń słonecznych. Oprysk kwiatów powinien być delikatny.

Kiedy stosować wodę z miodem do ogórków?

Najlepszym momentem na podanie tego domowego nawozu jest początek kwitnienia (kiedy pojawiają się pierwsze pąki kwiatowe). Można go stosować co 7–10 dni w czasie całego okresu kwitnienia i zawiązywania owoców. Nie należy jednak przesadzać – zbyt częste nawożenie cukrem może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych.

Podlewaj ogórki nawozem z miodu raz na 7-10 dni, fot. Adobe Stock, Viktor Iden

Jak działa woda z miodem na ogórki?

Woda z miodem stosowana jako oprysk lub podlewanie działa jak biostymulator:

pobudza rozwój pąków kwiatowych,

kwiatowych, zwiększa liczbę żeńskich kwiatów,

wspiera naturalną mikroflorę gleby,

poprawia aktywność zapylaczy (pszczoły chętniej odwiedzają kwiaty opryskane roztworem miodu). Dzięki temu roślina ma większą szansę na skuteczne zapylenie kwiatów, a to z kolei przekłada się bezpośrednio na liczbę owoców.

Dlaczego ogórki potrzebują wsparcia w czasie kwitnienia?

Ogórek to warzywo o bardzo intensywnym tempie wzrostu. Już po kilku tygodniach od posadzenia zaczyna tworzyć pędy boczne, a następnie pąki kwiatowe – najpierw męskie, potem żeńskie. To właśnie kwiaty żeńskie przekształcają się w owoce. Aby roślina mogła wykształcić ich dużo, potrzebuje odpowiedniego impulsu zarówno w postaci substancji odżywczych, jak i cukrów, które odgrywają istotną rolę w rozwoju tkanki kwiatowej.

Niedobór składników odżywczych, zbyt suche podłoże lub brak zapylaczy może spowodować zrzucanie pąków, słabe kwitnienie i kiepski plon. Dlatego tak ważne jest pobudzenie roślin w odpowiednim momencie – najlepiej na początku fazy kwitnienia, gdy pąki dopiero się rozwijają.

