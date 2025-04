Kwietniowe prace w ogrodzie obejmują przycinanie roślin. Dla niektórych z nich to idealny czas, ale dla niektórych to już ostatni moment na zrobienie tej pielęgnacji. Pamiętaj, że młodsze rośliny, zwłaszcza krzewy liściaste można przycinać radykalnie, ale iglaki nie lubią zbyt mocnego przycinania. Dlatego postępuj z nimi ostrożnie także ze względu na to, że w starszych drzewkach czy żywopłotach iglastych w kwietniu mogą gniazdować ptaki. Jeśli tak jest, trzeba dać im spokój i przełożyć cięcie na czas, gdy młode opuszczą gniazdo.

Kwiecień – ostatnia szansa na cięcie tych drzew owocowych

Teoretycznie na początku kwietnia był najlepszy czas na cięcie drzew owocowych takich jak jabłonie, grusze, śliwy, ale część drzewek, zwłaszcza te bardziej wrażliwe na przymrozki przycina się właśnie w drugiej połowie kwietnia lub pod jego koniec. Do tej kategorii należą brzoskwinie i morele. Jeśli masz więc te drzewka w ogrodzie, teraz jest czas na to, aby się zabrać za ich przycięcie. A po wykonaniu tego zabiegu, warto zastosować domową maść po przycinaniu.

Uwaga! Nie wszystkie drzewka owocowe przycina się wiosną. Po owocowaniu tnie się czereśnie i wiśnie. Nie rozpędź się więc i nie tnij ich teraz.

Kwietniowe przycinanie drzewek iglastych i krzewów

W kwietniu można przyciąć iglaki takie jak:

cis,

jałowiec,

tuja,

kosodrzewina,

cyprysik,

iglaki płożące.

Teraz jest czas zarówno na usuwanie martwych i chorych pędów, jak i na formowanie kształtu tych roślin. Jeśli nie zdążysz z tym w kwietniu, możesz to zrobić także później, do lata włącznie.

Jeśli wczesną wiosną posadziłaś młode iglaki, jeszcze tej samej wiosny, np. teraz w kwietniu, możesz je przyciąć.

Przycinanie krzewów liściastych

Druga połowa kwietnia to najlepszy czas na przycięcie krzewów, które przekwitają. Są to:

forsycja – przytnij gałązki o 1/3-1/3 ich długości;

– przytnij gałązki o 1/3-1/3 ich długości; wierzba szczepiona na pniu – cięcie powinno być radykalne, pozostawiając jedynie 3-5 cm długości gałązek.

– cięcie powinno być radykalne, pozostawiając jedynie 3-5 cm długości gałązek. porzeczka krwista - skraca się pędy o 1/3-1/2 długości.

Przycinanie żywopłotów

W przypadku młodego żywopłotu liściastego, dopiero posadzonego, obowiązuje zasada – im mniej rozgałęziony krzaczek, tym silniej się go przycina. Nawet jeśli oznacza to przycięcie krzewu 20 czy 10 cm nad ziemią. Nie ma się co obawiać – mocno przycięty krzew silniej będzie się zagęszczał, a o to przecież chodzi w żywopłotach.

W przypadku żywopłotów iglastych postępuje się delikatniej. Młode słabo rozkrzewione krzaczki przycina się w niedużym stopniu, ograniczając ich wysokość, co mobilizuje roślinę do zagęszczania się.

Starsze żywopłoty można też przycinać w kwietniu, ale warto przed cięciem upewnić się, że nie ma w nich gniazd ptaków, które w wyniku cięcia zostałyby zniszczone.

W kwietniu przycina się iglaki, także te na żywopłoty, fot. Adobe Stock, Adam

Kwietniowe przycinanie krzewów róż

Wiosenne przycinanie róż polega przede wszystkim na usunięciu martwych pędów. W przypadku żywych pędów róż wielkokwiatowych, zwykle przycina się je nad 5. lub 6. pąkiem. Róże okrywowe lub miniaturowe tnie się bardziej radykalnie – pędy możesz skrócić o połowę.

Jeszcze innej pielęgnacji wymaga róża pienna. Jej pędy skraca się nieznacznie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcesz krzew odmłodzić. Wtedy trzeba zdobyć się na przycięcie krzewy na wysokości 20-25 cm nad ziemią.

Każdą różę po przycięciu warto wspomóc odpowiednim nawozem do róż lub kompostem.

