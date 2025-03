Osy to owady, które wielu ludziom kojarzą się z letnimi spotkaniami na świeżym powietrzu, często jednak w negatywnym kontekście. Użądlenie osy może być bardzo niebezpieczne, jeśli zaatakowana osoba ma uczulenie na jad.

Dodatkowo osy często atakują nie tylko w obronie własnej - mogą to robić, bo nie gubią żądła i nie umierają po jego wbiciu w skórę. Istnieje jednak wiele innych owadów, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak osy, ale w rzeczywistości nimi nie są. Przeciwnie - są łagodne, nieszkodliwe i pożyteczne!

Smukwa kosmata (Scolia hirta) wygląda jak czarna osa, ale jest zupełnie nieszkodliwa dla człowieka. Smukwy kosmate mają masywne ciała z żółtymi i czarnymi pasami, podobnie jak osy. Ich odwłok jest jednak pokryty gęstymi włoskami, co odróżnia je od innych owadów. Występują raczej rzadko i prowadzą dość spokojny tryb życia, nie wchodząc w drogę człowiekowi.

Ich pożywienie to nektar oraz soki roślin. Smukwa posiada żądło, ale nigdy nie używa go bez powodu. Dopiero zaatakowana będzie się bronić. Ogólnie smukwy mają bardzo łagodne usposobienie i nie atakują niesprowokowane. Jednocześnie użądlenie tego owada może być bardzo bolesne i nieprzyjemne.

Smukwę rzadko można spotkać w ogrodzie, raczej zamieszkuje parki narodowe i krajobrazowe, a także ogrody botaniczne. Owad ten ciągnie do fioletowego koloru, dlatego często szuka pożywienia właśnie na kwitnących a fioletowo drzewach, krzewach i kwiatach (np. na budlei).

Bzygowate (Syrphidae) to rodzina owadów znanych również jako muchówki kwietne. Są one często mylone z osami z powodu swojego wyglądu, ale są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi. Bzyki posiadają żółto-czarne paski na odwłoku, mają jednak tylko jedną parę skrzydeł, podczas gdy osy mają dwie pary. Ich odwłok wygląda na spłaszczony, przez co dość łatwo odróżnić je od innych "lotnych-żądlących".

Są to owady bardzo pożyteczne, ponieważ zapylają kwiaty. Często można je zobaczyć unoszące się w powietrzu nad kwiatami. W przeciwieństwie do smukwy, można je spotkać w przydomowych ogrodach, na łąkach i w miejskich parkach.

Dorosłe muchówki żywią się nektarem i pyłkiem, ale larwy niektórych gatunków są drapieżne i polują np. na mszyce, co czyni je pożytecznymi bywalcami ogrodów.

Gliniarz naścienny (Sceliphron destillatorium), znany również jako błotniarka naścienna, to owad z rodziny grzebaczowatych. Jest to samotna osa, która nie żyje w koloniach, jak popularne osy społeczne. Gliniarze naścienne budują swoje gniazda z błota - możesz je znaleźć na ścianach budynków. Samice budują gniazda z gliny, a następnie składają w nich jaja i zamykają je ze sparaliżowanymi pająkami (jest to późniejsze pożywienie dla larw).

Owady te mają smukłe ciało z długimi, cienkimi odnóżami. Mogą być czarno-żółte lub niemal całkowicie czarne. Choć wyglądają groźnie, są nieszkodliwe dla człowieka. Bardzo rzadko atakują ludzi, muszą poczuć się mocno zagrożone. Dorosłe osobniki żywią się nektarem, natomiast larwy najczęściej pająkami i drobnymi owadami.

