Kwasek cytrynowy może być całkiem ciekawym domowym sposobem na wsparcie kondycji róż, ale musisz stosować go w odpowiedni sposób i z umiarem. To bardzo kwaśna substancja, która w nadmiarze może przynieść więcej szkody, niż pożytku. Wbrew pozorom to nie nawóz w tradycyjnym rozumieniu, ale jego działanie może znacząco wpłynąć na wygląd krzewów i ogólną pielęgnację róż.

Po co różom kwasek cytrynowy?

Róże lubią lekko kwaśną glebę. Wiele odmian róż najlepiej rośnie w glebie o pH pomiędzy 6 a 6,5. Kiedy odczyn gleby jest zbyt zasadowy, krzewy gorzej pobierają składniki odżywcze, mimo że te fizycznie w niej występują.

W takiej sytuacji możesz sięgnąć po prosty domowy trik, czyli niewielką ilość kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Dzięki niemu poprawisz kondycję systemu korzeniowego i poprawisz skuteczność pozostałych stosowanych nawozów.

Jak zrobić nawóz z kwasku cytrynowego do róż?

Rozpuść jedną płaską łyżeczkę kwasku cytrynowego w 2 litrach letniej, najlepiej odstanej wody. Takim roztworem podlewaj róże u nasady, ale nie częściej niż raz w miesiącu. Najlepiej robić to po deszczu albo po wcześniejszym podlaniu, żeby nie aplikować go na suchą ziemię.

Takie podlewanie sprawdzi się od wiosny do połowy lata - najlepiej od kwietnia do lipca. Po tym czasie lepiej zrezygnować, żeby nie zaburzyć naturalnego cyklu wzrostu roślin. Ważna uwaga: nie mieszaj tego roztworu z nawozami azotowymi. Jeśli chcesz użyć obu, zrób między nimi przynajmniej kilkudniową przerwę. Nie polewaj też liści i kwiatów roztworem, aby uniknąć oparzeń.

Nawóz z kwasku cytrynowego stosuj nie częściej niż raz w miesiącu, fot. Adobe Stock, macrossphoto

Nawóz z kwasku do róż: uważaj na te 2 rzeczy

Kwasek cytrynowy nie jest tradycyjnym nawozem - to regulator pH, który może wspomagać wzrost, ale nie zastępuje pełnowartościowego dokarmiania. Dlatego traktuj go jako dodatek, a nie główne źródło składników odżywczych. Unikaj częstego stosowania, bo zbyt kwaśna gleba może osłabić rośliny i wpłynąć negatywnie na mikroflorę podłoża, nawet jeśli krzew jest kwasolubny.

Nie stosuj też kwasku, jeśli ziemia w ogrodzie jest już kwaśna - przed użyciem warto zbadać pH gleby za pomocą prostego testera ogrodniczego. Nadmierne zakwaszenie może wywołać choroby liści i osłabienie krzewów. Jeśli zauważysz, że liście zaczynają się skręcać lub brązowieć, przerwij stosowanie kwasku (a najlepiej też jakiekolwiek nawożenie róż) na kilka tygodni.

