Wybór roślin odpornych na suszę to nie tylko oszczędność czasu i wody, ale także sposób na stworzenie ogrodu, który pięknie wygląda nawet w ekstremalnych warunkach. Jeśli nie masz ręki do roślin, te propozycje na pewno przypadną ci do gustu.

Kwiaty przystosowane do suchych, ubogich gleb i intensywnego słońca potrafią rozkwitnąć tam, gdzie inne dawno by zwiędły. Ich pielęgnacja jest dodatkowo banalnie prosta - nie potrzebują szczególnego nawożenia, częstego podlewania ani ochrony przed szkodnikami. Wystarczy dać im trochę przestrzeni.

Kwiaty, które znoszą suszę: kocimiętka

Kocimiętka (Nepeta faassenii) to wyjątkowo odporna bylina z uroczymi, drobnymi, niebiesko-fioletowymi kwiatami oraz aromatycznymi liśćmi. Jej zapach wabi koty, a jednocześnie skutecznie odstrasza komary, dzięki czemu doskonale sprawdza się w ogrodach, na balkonach i tarasach. Świetnie sprawdza się jako obwódka rabat lub wypełnienie słonecznych zakątków przy tarasie. Z powodzeniem możesz uprawiać ją w gruncie i w doniczce.

Kocimiętka zakwita już w maju i może kwitnąć aż do września. Kluczem do przedłużenia jej dekoracyjności jest przycinanie przekwitłych kwiatostanów, co pobudza roślinę do ponownego wypuszczania pąków. Preferuje gleby przepuszczalne, suche lub umiarkowanie wilgotne, nawet ubogie, a także stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. Co ważne, źle znosi nadmiar wilgoci, bo może prowadzić do gnicia korzeni. Podlewanie powinno być więc bardzo oszczędne.

To roślina niemal bezobsługowa, idealna dla początkujących ogrodników i wszystkich, którzy chcą ograniczyć codzienną pielęgnację. Kocimiętka nie tylko zdobi ogród, ale również jest rośliną miododajną i chętnie odwiedzaną przez pszczoły oraz trzmiele.

Kocimiętka to idealna roślina dla leniwych ogrodników i szczęśliwych kotów, fot. Adobe Stock, FurryFritz

Rośliny odporne na suszę: lawenda

Lawenda (Lavandula angustifolia) to wieloletnia krzewinka o wyjątkowej odporności na suszę i upały. Pochodzi z suchych, kamienistych terenów południowej Europy, dlatego doskonale radzi sobie w ogrodach, gdzie dostęp do wody jest ograniczony. Dorasta do około 60 cm wysokości, a jej intensywnie pachnące, fioletowe kwiaty nie tylko cieszą oko, ale też przyciągają pszczoły, motyle i inne zapylacze. Dzięki swojemu zapachowi skutecznie odstrasza niektóre szkodniki, m.in. komary, mszyce i mole.

Lawenda najlepiej rośnie w lekkiej, przepuszczalnej glebie o zasadowym odczynie - idealne będą podłoża piaszczyste lub żwirowe. Wymaga dużo słońca (co najmniej sześciu godzin dziennie), aby obficie kwitła. Jest kolejną rośliną, która lepiej znosi suszę niż nadmiar wilgoci. Jej korzenie są wrażliwe na przelanie, dlatego podlewanie powinno być sporadyczne. Po kwitnieniu warto ją przycinać, co nie tylko poprawia jej pokrój, ale również stymuluje kolejne kwitnienie i zagęszczanie pędów.

Lawenda dużo lepiej znosi przesuszenie, niż przelanie, fot. Adobe Stock, hcast

Rośliny, które lubią suszę: rozchodnik okazały

Rozchodnik okazały (Sedum spectabile) to świetna bylina dla początkujących. Należy do rodziny gruboszowatych, która bez problemu radzi sobie w trudnych warunkach. Dzięki mięsistym liściom magazynującym wilgoć potrafi przetrwać długotrwałe okresy suszy bez utraty atrakcyjności. Od sierpnia do października rozchodnik kwitnie, dekorując ogród intensywnymi barwami, od pudrowego różu po głęboką purpurę, a nawet odcienie czerwieni. Kwiaty są prawdziwym magnesem dla owadów zapylających, w tym pszczół i trzmieli, co czyni go doskonałym wyborem do ogrodu przyjaznego naturze.

Najlepiej rośnie w glebie suchej, ubogiej, piaszczystej lub kamienistej, ale koniecznie z dobrym drenażem. Uwielbia stanowiska słoneczne, ale poradzi sobie również w lekkim półcieniu. Nie wymaga regularnego podlewania - nadmiar wilgoci jest dla niego znacznie groźniejszy niż jej brak. Pielęgnacja rozchodnika jest minimalna - wystarczy okazjonalnie usunąć przekwitłe kwiatostany, jeśli zależy ci na schludnym wyglądzie rabaty.

Rozchodnik okazały świetnie sprawdza się w ogrodach skalnych, naturalistycznych kompozycjach oraz jako roślina okrywowa. Jest w pełni mrozoodporny i nie wymaga okrywania na zimę, co czyni go idealnym wyborem dla osób szukających efektownych, a jednocześnie niewymagających roślin.

Rozchodnik jest byliną, która doskonale radzi sobie bez wody, fot. Adobe Stock, scandamerican

