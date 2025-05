Byliny wieloletnie stanowią podstawę dobrze zaplanowanego ogrodu. Są dekoracyjne i łatwe w utrzymaniu i raz posadzone powracają co roku, dając coraz bardziej spektakularny pokaz kwitnienia. Niektóre z nich mają jednak dodatkowy atut: kwitną dwa razy w sezonie, jeśli tylko stworzysz im odpowiednie warunki.

Reklama

Trzy gatunki szczególnie warte uwagi to: floks wiechowaty, łubinnik wąskolistny i ostróżka ogrodowa. Wiosna to najlepszy moment na ich sadzenie – zbyt późne prace mogą opóźnić lub uniemożliwić pierwsze kwitnienie.

Floks wiechowaty (Phlox paniculata)

Floksy to jedne z najpopularniejszych bylin ogrodowych, które cenione są za długie i intensywne kwitnienie oraz piękny zapach. Kwiaty zebrane są w gęste, wiechowate kwiatostany (patrz zdjęcie tytułowe), osiągające nawet 20 cm długości. Kolorystyka floksów obejmuje biel, róż, fiolet i czerwienie – często z kontrastowym „oczkiem”.

Floks preferuje stanowiska słoneczne do lekko zacienionych. W cieniu słabiej kwitnie i jest bardziej podatny na choroby.

Aby uzyskać dwukrotne kwitnienie, najważniejsze jest systematyczne podlewanie – floks nie lubi przesuszenia, ale nie toleruje też zastoin wody. Glebę warto wzbogacić kompostem. Po pierwszym kwitnieniu (zazwyczaj w lipcu), przytnij przekwitnięte kwiatostany, co pobudzi roślinę do drugiego kwitnienia pod koniec sierpnia. Przycinanie floksów na zimę też nie zaszkodzi.

Łubinnik wąskolistny (Lupinus polyphyllus)

Łubinnik, często nazywany łubinem ogrodowym, tworzy wysokie, efektowne kwiatostany przypominające świece. Może osiągać nawet 120 cm wysokości. Występuje w szerokiej gamie kolorystycznej – od bieli, przez błękity, fiolety, aż po intensywną czerwień.

Preferuje stanowiska słoneczne i przewiewne. Nie sprawdzi się w miejscach o ciężkiej, gliniastej glebie – najlepiej rośnie w glebie przepuszczalnej, lekko kwaśnej do obojętnej.

Łubinniki są roślinami azotolubnymi, dlatego dobrze rosną w glebie wzbogaconej w materię organiczną. Po pierwszym kwitnieniu (czerwiec–lipiec) należy przyciąć kwiatostany do nasady – to często pobudza roślinę do ponownego kwitnienia we wrześniu. Warto też co kilka lat odmładzać kępy.

Łubinnik wąskolistny, fot. Adobe Stock, orestligetka

Ostróżka ogrodowa (Delphinium cultorum)

Ostróżki to majestatyczne byliny o wysokich (nawet 180 cm!) pędach, które latem pokrywają się pięknymi kwiatami w odcieniach niebieskiego, fioletu, bieli czy różu. To klasyczna roślina do ogrodów w stylu angielskim.

Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, na osłoniętym od wiatru stanowisku. Gleba dla floksów powinna być żyzna, głęboko przekopana i umiarkowanie wilgotna.

Ostróżki to byliny zimujące w gruncie, mają delikatne pędy, dlatego warto zapewnić im podpory. Po zakończeniu pierwszego kwitnienia w czerwcu-lipcu, zetnij pęd tuż nad ziemią – przy sprzyjającej pogodzie ostróżka zakwitnie ponownie we wrześniu. Regularne nawożenie nawozami wieloskładnikowymi wspiera kwitnienie i regenerację.

Ostróżka ogrodowa, fot. Adobe Stock, skymoon13

Dlaczego maj i czerwiec to najlepszy moment, aby sadzić byliny kwitnące?

Wiosna to najlepszy moment, by posadzić te trzy wspomniane wyżej byliny. Gleba jest już ogrzana, wilgotność sprzyja ukorzenianiu się, a rośliny zdążą jeszcze przygotować się do pierwszego kwitnienia. Sadząc je w maju lub na początku czerwca, zyskujesz szansę na podwójne kwitnienie – wczesnoletnie i późnoletnie.

Odpowiednio pielęgnowane, floksy, łubinniki i ostróżki będą zachwycać nie tylko w tym sezonie. Z roku na rok będą coraz dorodniejsze, tworząc bujne i barwne kompozycje. Dla każdego ogrodnika to jedna z najlepszych inwestycji w kwitnące rabaty.

Czytaj także: