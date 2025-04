Z mszycami na różach możesz walczyć na wiele sposobów. To przede wszystkim stosowanie naturalnych lub chemicznych oprysków, nawożenie roślin oraz sadzenie wokół róż naturalnych odstraszaczy. Walkę zacznij od razu, jak tylko zauważysz pierwsze osobniki, bo te bardzo szybko się rozmnażają.

Reklama

Spis treści:

Róże, podobnie jak inne rośliny ozdobne, są dla mszyc bardzo atrakcyjne, przez co w ogrodzie często możesz spotkać na sporą ilość nieproszonych gości.

Mszyce to także jedne z najpopularniejszych szkodników roślin. Najczęściej przesiadują na łodygach oraz pod listkami, ale często możesz je zobaczyć także na płatkach oraz wewnątrz samego kwiatu.

Do ich zwalczenia możesz wykorzystać zarówno preparaty i gadżety sklepowe, jak i te przygotowane samodzielnie w domu.

Najskuteczniejszym środkiem ochrony roślin przed mszycami są opryski, które z jednej strony zwalczają obecną plagę, a dodatkowo chronią przed kolejnym atakiem. Mszyce niestety szybko się rozmnażają, dlatego nie możesz mieć pewności, że wybrana metoda zadziała raz na zawsze. Warto powtarzać zabiegi regularnie, aby chronić roślinę przed szkodnikami przez cały rok.

fot. Mszyce na różach: jak się ich pozbyć/iStock by Getty Images, Igor Klyakhin

Jeśli jesteś fanką naturalnych rozwiązań, na pewno się ucieszysz - istnieje bardzo dużo naturalnych, domowych sposobów na mszyce, które są skuteczne i pozwolą ci na długo pozbyć się uporczywych nieproszonych gości.

Największą popularnością cieszą się różnego rodzaju opryski: po zaaplikowaniu na zaatakowane części róż zwalczają szkodniki i zapobiegają kolejnym atakom.

Najpopularniejsze domowe sposoby na mszyce to:

Opryski przygotowane z naturalnych składników nie zaszkodzą różom, a wykonywane regularnie skutecznie ochronią rośliny przed kolejnymi atakami. Możesz je stosować przez cały rok na wszystkich gatunkach róż.

Skuteczne opryski znajdziesz także w sklepach ogrodniczych, większych marketach budowlanych, a także w sieci. Podczas szukania chemicznych oprysków zwróć uwagę na to, aby były naturalne, ponieważ niektóre składniki mogą wpłynąć negatywnie również na same róże.

Większość dostępnych na rynku preparatów oblepia mszyce po rozpyleniu, przez co nie są one w stanie oddychać i po jakimś czasie umierają. Pamiętaj również, że niektóre chemiczne preparaty są szkodliwe dla pożytecznych owadów, w tym np. pszczół. Staraj się więc nie używać ich w okresie, w którym są one najbardziej aktywne. Chemiczne środki zostaw na wczesną wiosnę lub późną jesień.

Pomocne w walce z mszycami będą także tabliczki lepowe. Najczęściej są one dostępne w żółtym kolorze, ponieważ to on zwabia większość owadów oraz insektów. Mszyce przykleją się do tablicy i nie będą w stanie się wydostać.

fot. Skuteczne sposoby na mszyce w ogrodzie: domowe i sklepowe/iStock by Getty Images, Valeriy_G

Róże mogą być zaatakowane przez kilka gatunków mszyc. Może zdarzyć się tak, że wybrany przez ciebie sposób ochrony roślin nie zadziała na wszystkie z nich. Dlatego dobrym pomysłem jest mieszanie różnych metod i stosowanie ich zamiennie.

Najczęściej na różach pojawiają się:

mszyce różano-szczeciowe,

mszyce różano-rutewkowe,

mszyce smugowe,

mszyce szklarniowe (lub różano-szklarniowe),

miodownica różana,

mszyce różano-trawowa.

Reklama

Czytaj także:

Domowe sposoby na mszyce na pomidorach

Obierki z cebuli jako nawóz

Najpopularniejsze szkodniki kapustnych