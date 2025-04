Lampki solarne to praktyczny, ale i ekologiczny wybór, który wspiera korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo tworzą przytulną, nastrojową atmosferę, idealną na wieczorne spotkania na świeżym powietrzu. Dostępne są w wielu formach – od klasycznych lampek i girland po latarenki i dekoracyjne kule – dzięki czemu z łatwością można dopasować je do każdego stylu aranżacji.

Teraz w Action kupisz je za 9,99 za sztukę i możesz wybrać, jakie wolisz – stojące czy wiszące. W obu wersjach wykonane są w takim samym, prostym, ale dość eleganckim stylu. Będą ozdobą zarówno za dnia jak i w nocy.

Lampki solarne z Action – szczegóły

Lampki wykonane są z solidnego tworzywa sztucznego o czarnej barwie. Ich klosze są ażurowe, co daje przyjemne nieznacznie przytłumione światło. Świecąc, lekko migoczą, co sprawia, że wydaje się, jakby wewnątrz świeciły nieduże pochodnie, a nie diody LED. Barwa światła jest ciepła, co dodatkowo kojarzy się z naturalnym a nie sztucznym światłem.

Położony na górze klosza panel słoneczny skutecznie ładuje akumulatory, a energooszczędna żarówka ma niski pobór energii, co sprawia, że lampioniki świecą po naładowaniu bardzo długo.

Jeśli jesteś zainteresowana kupieniem ich w tej niższej cenie, oszczędzając na każdej 3 zł, musisz się spieszyć - promocja trwa do 22 kwietnia.

Dwa rodzaje lampek, wiele możliwości

Lampki dostępne są w 2 wersjach. Pierwsza to lampion wiszący, który ma specjalny uchwyt pozwalający powiesić źródło światła na haczyku lub uwiązać go do belek altany.

Wisząca lampka solarna z Action, fot. materiały prasowe Action

Druga opcją jest lampka stojąca, wyposażona w specjalny szpikulec do wbicia go w podłoże w ogrodzie lub w ziemię w donicy.

Stojąca lampka solarna z Action, fot. materiały prasowe Action

Ponieważ lampki w obu wersjach zostały wykonane według tego samego wzoru, mogą stanowić komplet, a ty możesz kupić takie i takie, i stworzyć spójne oświetlenie np. ścieżki kwitnących krzewów ozdobnych, rabat i altany czy też balkonu i umieszczonych na nim donic z kwiatami.

Tak udekorowana loggia czy przydomowy ogródek będą się świetnie prezentowały za dnia, a zwłaszcza nocą. Wtedy stworzą nastrojową atmosferę na sympatyczne spotkanie ze znajomymi czy spokojny wieczór we dwoje.

