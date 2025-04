Skrzydłokwiat to popularna w polskich domach roślina doniczkowa. Gdy jest zadbana, jest bardzo dekoracyjna. Najpiękniej wygląda, gdy zakwitnie białymi, eleganckimi kwiatami. Aby tak się stało, trzeba ją od czasu do czasu odżywić dodatkową porcją składników odżywczych. Można je pozyskać z naturalnego źródła – soczewicy. To tani i skuteczny sposób na to, aby skrzydłokwiat pokazał pełnię swej urody. Odkąd dowiedziałam się o tym patencie, moja roślinka rośnie jak na drożdżach.

Reklama

Jak przygotować nawóz z soczewicy do skrzydłokwiatu?

Można to zrobić na 2 sposoby. Wybierz ten, który bardziej ci odpowiada i stosuj zgodnie z zaleceniami, aby roślinę wspomóc, ale nie przekarmić.

Skoncentrowana odżywka z fermentowanej soczewicy

Składniki:

5 łyżek soczewicy,

1 litr ciepłej wody,

1 łyżka cukru (dla przyspieszenia fermentacji).

Sposób przygotowania:

Soczewicę zalej wodą, dodaj cukier i pozostaw na 2–3 dni w ciepłym miejscu. Co jakiś czas zamieszaj. Gdy mieszanina zacznie lekko fermentować (pojawią się bąbelki), przecedź płyn. Rozcieńcz go wodą w stosunku 1:2.

Sposób stosowania: Używaj nawozu do skrzydłokwiatu raz w miesiącu. Nie rób tego częściej, aby nie zaszkodzić roślinie nadmiarem składników odżywczych.

Prosty płynny nawóz z soczewicy

Składniki:

3 łyżki suchej soczewicy,

1 litr wody.

Sposób przygotowania:

Soczewicę zalej wodą i pozostaw na 12–24 godziny. Po tym czasie zmiksuj całość blenderem na jednolitą masę. Przecedź i odciśnij przez sitko, aby oddzielić płynny ekstrakt od resztek nasion. Rozcieńcz uzyskany płyn wodą w proporcji 1:1.

Sposób stosowania: Podlewaj skrzydłokwiat tym nawozem raz na 2–3 tygodnie. Możesz również używać rozcieńczonego nawozu jako oprysku na liście, co wspomoże ich kondycję i nabłyszczenie. W tym celu spryskaj liście i od razu dokładnie przetrzyj miękką ściereczką.

fot. Zastosowanie nawozu z soczewicy do skrzydłokwiatu/ Adobe Stock, lizaelesina

Zalety nawozu z soczewicy do skrzydłokwiatu

Ten tani i łatwy do zrobienia preparat jest bogactwem składników odżywczych. Dostarcza azotu, który stymuluje zielone części rośliny, sprawiając, że liście nabierają intensywnego koloru. A przecież właśnie liście są tym, co w tej roślinie stanowi o jej urodzie.

Fosfor z soczewicy stymuluje korzenie i wytwarzanie kwiatów. Potas wzmacnia odporność rośliny. Z soczewicy do doniczki trafiają też auksyny. To naturalne stymulanty, które wzmacniają system korzeniowy skrzydłokwiatu.

Wszystko to sprawia, że nawóz z soczewicy może pomóc uratować nawet bardzo zabiedzony skrzydłokwiat. Jednak warto nim wspierać nawet te bujne i dorodne rośliny, aby zachowały urodę i odwdzięczyły się pięknymi kwiatami.

Reklama

Czytaj także:

Trik z soczewicą na marniejącą paprotkę

Jak zrobić nawóz z drożdży do bratków?

Zalety i zastosowanie nawozu ze skorupek jaj do zamiokulkasa