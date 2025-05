Lilie to dość "żarłoczne" rośliny ogrodowe. Lubią regularne zasilanie nawozami, ale jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na chemiczne środki, możesz wykorzystać to, co na pewno masz w domu. A jeśli nie - dostaniesz to w pobliskim spożywczaku, często za mniej niż złotówkę.

Domowy nawóz z drożdży to fantastyczny patent na wsparcie kwitnienia nie tylko lilii, ale także wielu innych kwiatów, krzewów czy domowego warzywniaka.

Jak drożdże działają na lilie?

Dzięki zawartości witamin z grupy B, enzymów i aminokwasów drożdże stymulują rozwój młodych korzeni roślin, co usprawnia pobieranie wody i składników odżywczych z gleby. Lilie zasilane takim domowym nawozem tworzą więcej pąków i kwitną bujniej oraz dłużej.

Dodatkowo rośliny stają się bardziej odporne na suszę, zmienne warunki pogodowe, a nawet niektóre choroby grzybowe. Drożdże wspomagają też mikroflorę gleby, poprawiając jej jakość, co przekłada się na ogólną kondycję roślin. To tani i skuteczny sposób na wsparcie rozwoju cebul, wzrost roślin i obfite kwitnienie.

Jak zrobić nawóz z drożdży do lilii?

Przygotowanie nawozu trwa dosłownie chwilę. Potrzebujesz 25 g świeżych drożdży (lub ok. 8 g suchych) oraz litra ciepłej, ale nie gorącej wody. Drożdże rozpuść w wodzie, dokładnie wymieszaj i odstawić na kilka godzin, aby roztwór zaczął "pracować". Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia. Nie musisz go rozcieńczać. Jeśli planujesz podlać większą liczbę roślin, proporcje można łatwo zwiększyć, np. 100 g drożdży na 4 litry wody.

Nie musisz dodawać cukru. Choć przyspieszyłby on fermentację i niekiedy pomógł w nawożeniu, w przypadku roślin cebulowych nie jest konieczny.

Nawóz z drożdży to tani i skuteczny sposób na wsparcie lilii w ogrodzie, fot. Adobe Stock, hacohob

Kiedy i jak stosować drożdżowy nawóz?

Nawóz z drożdży najlepiej stosować od wiosny do początku lata, czyli w okresie intensywnego wzrostu i tuż przed kwitnieniem. Lilie podlewamy drożdżowym roztworem co 2-3 tygodnie, najlepiej do wilgotnej gleby, np. dzień po deszczu lub po wcześniejszym podlaniu wodą. Nie stosuj nawozu z drożdży na przesuszoną ziemię, bo to może zaszkodzić cebulom.

Unikaj też stosowania go częściej niż co 2 tygodnie, bo nadmiar składników z drożdży może sprawić, że lilie "pójdą w liście" i przestaną rozwijać pąki kwiatowe. Razem z nawożeniem możesz stosować także oprysk z drożdży.

