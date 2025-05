Groszek pachnący to jedno z najbardziej urokliwych i wdzięcznych pnączy ogrodowych. Zwraca uwagę nie tylko kolorami – od bieli, przez róże, fiolety, aż po intensywny fiolet i purpurę – ale przede wszystkim cudownym zapachem, który w pełni rozwija się w słoneczne dni.

Groszek to jeden z najmocniej pachnących kwiatów! Aby w pełni cieszyć się jego aromatem, warto odpowiednio przygotować miejsce i podłoże pod uprawę groszku oraz zadbać o jego potrzeby już od samego początku – od wysiewu aż po pielęgnację w sezonie. Tak zrobisz to najlepiej, jak się da.

Zasady siania groszku pachnącego

Najlepszy czas na wysiew groszku pachnącego do gruntu to maj, kiedy ryzyko przymrozków jest już niewielkie. Oto 5 kroków do skutecznego siewu groszku:

Wybierz najbardziej nasłonecznione miejsce w ogrodzie, bo groszek najlepiej rośnie w pełnym słońcu. To warunek konieczny, jeśli marzysz o mnóstwie intensywnie pachnących, zdrowych kwiatów. Cień lub półcień ograniczają kwitnienie i rozwój całej rośliny. Kluczowe dla sukcesu uprawy jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Groszek pachnący uwielbia glebę żyzną, dobrze uprawioną, o wysokiej zawartości próchnicy. Najlepiej, jeśli gleba jest lekko wilgotna, ale przepuszczalna – nie może zalegać w niej woda, bo to sprzyja gniciu korzeni.

Warto więc przed siewem przekopać miejsce, w którym będzie rósł, i dodać do ziemi kompost lub dobrze rozłożony obornik. Dobrze też wymieszać glebę z niewielką ilością nawozu wolnodziałającego, który zapewni roślinie składniki odżywcze na starcie. Gleba powinna mieć odczyn obojętny lub lekko zasadowy – jeśli jest zbyt kwaśna, można wcześniej dodać do niej nieco wapna. Nasiona groszku mają twardą okrywę, dlatego dobrze jest je wcześniej lekko namoczyć – najlepiej przez 12 do 24 godzin w letniej wodzie. To przyspieszy kiełkowanie i ułatwi roślinie przebicie się przez powierzchnię ziemi. Nasiona wysiej bezpośrednio do gruntu na głębokości około 2–3 cm, w odstępach co 10–15 cm. Umieść podpory od razu podczas siania, aby potem nie uszkadzać korzeni, wbijając podpory w ziemię. Groszek rośnie dość bujnie i potrzebuje przestrzeni, a często i podparcia, dlatego warto od razu przewidzieć dla niego podpory. Mogą to być kratki, siatki, ogrodzenia, tyczki lub specjalne konstrukcje z drutu. Rośliny będą się po nich wspinać za pomocą wąsów czepnych.

Po wysianiu należy regularnie podlewać ziemię, aby nie dopuścić do jej przesuszenia zwłaszcza w okresie kiełkowania i pojawiania się siewek ponad powierzchnią ziemi. Ale pamiętaj: groszek nie lubi skrajności – zarówno suszy, jak i przelewania. W późniejszym okresie podlewanie trzeba dostosować do pogody.

W czasie suchych i gorących dni dobrze podlewać go systematycznie, najlepiej rano lub wieczorem, bez moczenia liści, by nie prowokować chorób grzybowych.

Co robić z groszkiem po zasiewie, aby obficie zakwitł

Groszek pachnący jest dość żarłoczną rośliną zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia. Warto zasilić go pierwszy raz tuż po tym jak wzejdzie. Najlepszy będzie lekki nawóz azotowy. Używaj go z umiarem, gdyż zbyt duża dawka azotu może wywołać silny wzrost liści kosztem kwiatów).

W okresie zawiązywania pąków kwiatowych postaw na nawozy wieloskładnikowe z przewagą fosforu i potasu, które pobudzają kwitnienie. Można używać nawozów naturalnych, jak gnojówka z pokrzywy (rozcieńczona), kompost albo nawóz mineralny przeznaczony do roślin kwitnących.

Gdy już doczekasz się burzy kwiatów, pamiętaj, że aby groszek pachnący kwitł długo i obficie, trzeba regularnie usuwać przekwitłe kwiaty. Jeśli pozwolisz mu zawiązać nasiona, roślina skupi się na ich produkcji i zakończy kwitnienie. Regularne „czyszczenie” sprawia, że groszek produkuje kolejne kwiaty i to aż do września.

Aby groszek obficie zakwitł, trzeba go nawozić, fot. Adobe Stock, Olga K

