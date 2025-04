Tablica i organizer na ścianę - DIY

Zobacz jak samodzielnie zrobić praktyczny tablico-organizer, który będzie świetnie wyglądać na Twojej ścianie.



Fot. Materiały prasowe Bosch



Zamierzasz ugotować kolację z przyjaciółmi, ale nie wiesz, gdzie zapodział się przepis na idealne tiramisu Twojej mamy? Lista zakupów jest poplamiona i trudno odczytać, co trzeba kupić? Bazylia zwiędła i mimo najszczerszych chęci, nie wykorzystasz jej do przygotowania kremu z pomidorów? Z pomocą przybędzie Ci naścienny organizer, który wprowadzi ład i porządek do Twojej kuchni.

Organizer składa się z dużej tablicy kredowej, na której zapiszesz ważne informacje; haczyków na których można zawiesić ścierki, fartuszki czy torby z zakupami; półki do przechowywania kuchennych akcesoriów i tablicy korkowej do przypinania notatek. Dzięki niemu uzyskasz więcej przestrzeni w swojej kuchni i co najważniejsze - zachowasz idealny porządek. Organizer jest wyjątkowo wszechstronnym gadżetem, który docenią wszyscy miłośnicy gotowania!

Do stworzenia organizera potrzebujesz:

• płyty MDF o wymiarach 60 cm x 90 cm x 1,9 cm

• laminowanej sklejki bukowej o wymiarach 60 cm x 18 cm x 1,9 cm

• korkowej tablicy o wymiarach 60 cm x 30 cm

• farby tablicowej

• pędzla

• 3 haczyków i śrub

• 2 drewnianych kołków o długości 8 mm

• kleju do drewna

• 3 wkrętów do drewna o średnicy 4 mm i długości 55 mm

• 4 kołków ściennych o długości 8 mm i śrub (najlepiej w czarnym kolorze)

• doniczki na zioła

• akumulatorowego młota udarowo-obrotowego Bosch Uneo Maxx

• akumulatorowego narzędzia do klejenia na gorąco Bosch GluePen

Krok 1.

Płytę MDF i sklejkę przytnij do odpowiedniego wymiaru od razu w sklepie. Na płycie narysuj linię w miejscu, gdzie będzie znajdować się półka. Pamiętaj, aby zostawić wystarczająco dużo miejsca nad nią, aby zapewnić przestrzeń na zapisanie tygodniowej listy zakupów. Na narysowanej linii zaznacz trzy miejsca do wywiercenia otworów – dwa w odległości 5 cm od końców płyty, jeden na jej środku. W połowie odległości między wyznaczonymi punktami wyznacz dwa kolejne miejsca, w których zostaną umieszczone drewniane kołki. Następnie przenieś te punkty na laminowaną sklejkę. Uwaga: zrób to precyzyjnie, aby kołki idealnie pasowały.

Krok 2.

W płycie MDF i w sklejce wywierć otwory na dwa drewniane kołki. Pomoże Ci w tym bezprzewodowy młot udarowo-obrotowy. Podczas pracy włącz blokadę udaru. Wskazówka: użyj wiertła, którego średnica jest o 1-2 mm mniejsza od kołka. Uważaj, żeby nie przewiercić na wylot tablicy oraz aby kołek był ustawiony prawidłowo. Ustaw wiertło na połowę długości kołka – w tym przypadku 4 - 4,5 mm, i nie wierć dalej niż do tego momentu.

Krok 3.

Bazylia i pietruszka smakują najlepiej jeśli są świeżo zerwane. Dlatego teraz, dzięki naszemu organizerowi, zawsze będziesz mieć je pod ręką. Wytnij odpowiedni otwór w półce, aby zmieścić w nim doniczkę z ziołami. Przed przymocowaniem półki do tablicy, pomaluj tablicę odpowiednią farbą kredową i poczekaj aż wyschnie.

Krok 4.

Włóż drewniane kołki z odrobiną kleju w wywiercone otwory w półce, nałóż niewielką ilość kleju na krawędź półki i wciśnij półkę do otworów wtykowych na płycie. Dodatkowo przymocuj półkę za pomocą trzech wkrętów do drewna i niewielkich otworów opisanych w kroku 1.

W dolnej części organizera za pomocą śrub przymocuj trzy haczyki na których będzie można zawiesić ściereczki, fartuchy czy też torby na zakupy.

Krok 5.

Na koniec za pomocą narzędzia do klejenia na gorąco przyklej korkową tablicę do organizera.

Krok 6.

Gotowy projekt możesz zamontować na ścianie przy użyciu kołków ściennych i śrub.

Twoja perfekcyjnie zorganizowana kuchnia będzie teraz zachwycać gości swoim czystym, schludnym i stylowym wnętrzem.

Zdjęcia i tekst: Materiały prasowe Bosch