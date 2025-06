Są rośliny, które zachwycają kwiatami przez kilka tygodni, i są takie, które robią to przez... pół roku. Do tej drugiej grupy zdecydowanie należy gaura – a w szczególności jedna z najwdzięczniejszych jej odmian: Baby Butterfly Dark Pink. Jej drobne, różowe kwiaty przypominające skrzydełka motyli rozwijają się bez przerwy od późnej wiosny aż do przymrozków.

Reklama

Jest to bylina dla początkujących, gdyż jest nie tylko piękna, ale też odporna i bardzo łatwa w uprawie.

Gaura Baby Butterfly Dark Pink – wygląd

Gaura lindheimeri Baby Butterfly Dark Pink to kompaktowa odmiana gaury o zwartym pokroju. Roślina dorasta zazwyczaj do 40–50 cm wysokości i podobnej szerokości. Tworzy gęste, delikatnie przewieszające się kępy zielonych pędów i lancetowatych liści.

Jej największą ozdobą są kwiaty – drobne, złożone z czterech płatków, osadzone na długich, cienkich szypułkach. Kształtem przypominają skrzydła motyli, a intensywny, ciemnoróżowy kolor kwiatów w odmianie Baby Butterfly Dark Pink świetnie kontrastuje z zielenią liści.

Kwitnienie rozpoczyna się już w maju i przy regularnym przycinaniu przekwitłych pędów trwa aż do późnej jesieni. Roślina kwitnie nieprzerwanie, często mimo niekorzystnych warunków pogodowych.

Dlaczego warto wybrać odmianę Baby Butterfly Dark Pink?

W porównaniu do klasycznych odmian gaury, Baby Butterfly Dark Pink charakteryzuje się bardziej zwartym pokrojem, intensywniejszym kolorem kwiatów i mniejszą skłonnością do łamania się pędów. Dzięki temu świetnie nadaje się do uprawy w mniejszych ogrodach oraz w donicach. Pomimo delikatnego wyglądu jest zaskakująco odporna na suszę i wiatr.

Ta odmiana gaury charakteryzuje się bujnym i bardzo długim kwitnieniem, fot. Adobe Stock, Subbotina Anna

Gdzie sadzić gaurę, by kwitła długo i obficie?

Gaura najlepiej rośnie w pełnym słońcu. W półcieniu radzi sobie znacznie gorzej, co co sprawia, że kwitnie mniej obficie. Gleba dla gaury powinna być przepuszczalna, lekka, umiarkowanie wilgotna lub sucha – nadmiar wilgoci jest dla tej rośliny większym problemem niż okresowa susza.

Doskonale sprawdza się na rabatach bylinowych, w ogrodach naturalistycznych i żwirowych. Pięknie prezentuje się w towarzystwie szałwii, kocimiętki, lawendy, nachyłka czy werbeny patagońskiej. Z uwagi na zwarty pokrój i niewielkie rozmiary odmiana Baby Butterfly Dark Pink dobrze sprawdza się również w uprawie pojemnikowej – na słonecznych balkonach i tarasach.

Jak pielęgnować gaurę?

Uprawa gaury nie przysparza większych trudności, o ile spełnione są dwa podstawowe warunki: dobrze nasłonecznione stanowisko i odpowiednio przepuszczalna gleba. Nadmiar wody, zwłaszcza w chłodnych miesiącach, może prowadzić do gnicia korzeni.

W okresie wegetacyjnym warto systematycznie usuwać przekwitłe kwiatostany – pobudza to roślinę do wytwarzania kolejnych pąków. Raz do dwóch razy w sezonie warto przyciąć pędy, aby pobudzić rozkrzewianie się i utrzymać kompaktowy pokrój.

W przypadku uprawy pojemnikowej roślina wymaga częstszego podlewania, jednak nadal obowiązuje zasada: lepiej przesuszyć niż przelać.

Zimą, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach Polski, gaurę warto okryć suchymi liśćmi lub agrowłókniną, a doniczki przenieść do chłodnego, ale niezamarzającego pomieszczenia.

Czytaj także: