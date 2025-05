Ta roślina to złoty sposób na mszyce. Zrób z niej oprysk, a pozbędziesz się szkodników z ogrodu

Mszyce to jedne z najbardziej uciążliwych szkodników w ogrodzie. Atakują młode pędy, wysysają soki z liści i osłabiają całe rośliny. Zamiast sięgać po chemiczne opryski, sięgnij po to, co daje natura. Oprysk z szałwii to sprawdzony domowy sposób na pozbycie się tych szkodników.