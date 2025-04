Wiele roślin z naszego domowego ogródka można wykorzystać nie tylko jako dekorację, ale też jako dodatek kulinarny lub w celach leczniczych. Tak jest w przypadku anginki, czyli inaczej nazwanej pelargonii pachnącej, tudzież geranium.

Reklama

Roślina ta pomaga przy wielu dolegliwościach, dlatego naprawdę warto postawić doniczkę z anginką na parapecie i sięgać po nią, kiedy zaczynają nam doskwierać problemy zdrowotne. Jak ją stosować? Nic prostszego.

Jak stosować geranium?

Liście pelargonii pachnącej zawierają olejki eteryczne o właściwościach antybakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwzapalnych. Są też stosowane jak znieczulenie. Pomogą przy bólu gardła, zapaleniu jamy ustnej czy też krtani, bólach głowy, ucha, katarze i silnym napięciu nerwowym.

W przypadku stosowania wewnętrznego, najlepiej sprawdzą się płukanki z liści geranium zalanego wrzątkiem. Ciekawy jest jednak sposób na bolące ucho lub katar. Wtedy bierzemy kilka listków geranium, lekko je zgniatamy, tak by puściły sok, zawijamy papkę w gazę i formujemy malutką kulkę. Następnie wkładamy ją do ucha lub nosa. Oczywiście nie za głęboko, tak by zawiniątko nie utknęło w otworach naszego ciała.

Aromaterapia z udziałem geranium pomoże także uspokoić się i zredukować stres. Możemy stosować gotowy olejek o zapachu geranium lub potrzeć listki rośliny w dłoniach i wdychać wydzielające się opary. Świeża, lekko cytrusowa woń szybko ukoi skołatane nerwy.

Reklama

Może cię też zainteresować:

Podlewanie kwiatów herbatą - dlaczego warto to robić

Dlaczego nie można wysiać nasion wcześniej niż podaje instrukcja na opakowaniu? Ten jeden błąd może sporo cię kosztować

Twoje świeże zioła gniją lub usychają po kilku dniach od kupna? Jest jeden sposób, by temu zapobiec