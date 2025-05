Żagwin to doskonały wybór na rabaty, skarpy i murki ogrodowe. Kwitnie długo, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Jeśli zapewnisz mu odpowiednie warunki, odwdzięczy się bujnym, kolorowym dywanem kwiatów. Co zrobić, aby kwitł nieprzerwanie przez kilka miesięcy?

Jak długo kwitnie żagwin?

Żagwin ogrodowy (Aubrieta), to niewysoka bylina, która potrafi rozjaśnić ogród już od wczesnej wiosny. Zazwyczaj zaczyna kwitnąć w kwietniu, a jeśli trafi na dobre warunki pogodowe i odpowiednią pielęgnację, może zdobić rabaty nawet do końca maja, a czasem i dłużej - aż do połowy czerwca.

Co więcej, odpowiednio pielęgnowany żagwin jest w stanie powtórzyć kwitnienie jesienią, choć jest ono mniej intensywne niż to wiosenne.

Jak przedłużyć kwitnienie żagwinu?

Na długość kwitnienia żagwinu wpływa kilka czynników. Przede wszystkim stanowisko - roślina najlepiej czuje się w pełnym słońcu. Im więcej światła, tym obficiej kwitnie i tym intensywniejsze są jej kolory. Równie ważne jest podłoże: żagwin preferuje glebę lekką, przepuszczalną, umiarkowanie żyzną i najlepiej lekko zasadową.

Warto zadbać też o regularne cięcie- przycięcie pędów tuż po zakończeniu pierwszego kwitnienia często pobudza roślinę do ponownego wypuszczenia kwiatów. Dzięki temu możesz cieszyć się jej urokiem nawet dwa razy w sezonie.

Uprawa żagwinu: 3 najważniejsze zasady

Choć żagwin ogrodowy to raczej roślina mało wymagająca, warto pamiętać o kilku prostych zasadach, które pomogą mu zachować zdrowie i obficie kwitnąć przez dłuższy czas. Przede wszystkim musisz uważać z podlewaniem. Żagwin to roślina, która nie znosi nadmiaru wody - jego korzenie bardzo łatwo zaczynają gnić, jeśli ziemia jest zbyt długo wilgotna.

Dlatego najlepiej podlewać go z umiarem i tylko wtedy, gdy gleba jest już wyraźnie przesuszona, niż na zapas. W czasie dłuższej suszy warto jednak zadbać o to, by roślina nie przesychała całkowicie.

Jeśli chodzi o nawożenie żagwinu, mniej znaczy więcej. Doskonale radzi sobie w umiarkowanie żyznej glebie i nie potrzebuje intensywnego dokarmiania. Wystarczy lekka dawka nawozu wieloskładnikowego wczesną wiosną - najlepiej tuż przed lub na początku kwitnienia.

Unikaj zbyt silnych preparatów, ponieważ mogą one pobudzić roślinę do wypuszczania liści, zamiast koncentrować jej energię na tworzeniu kwiatów. Pielęgnowany w ten sposób żagwin będzie nie tylko zdrowy, ale też zachwyci gęstym, barwnym kwitnieniem.

