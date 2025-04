Mięta meksykańska, kubańska, grubolistna, arabska, oregano lub tymianek meksykański, hiszpański, kubański... Wbrew pozorom to wszystko nazwy jednej rośliny, która jak na złość nic wspólnego z żadnymi z tych ziół nie ma - a przynajmniej jeśli chodzi o jej rodzinę. Jest jednak ciekawą rośliną o wielu właściwościach prozdrowotnych. Świetnie sprawdzi się w kuchni, domu i ogrodzie. Zobacz, jak ją uprawiać i do czego wykorzystać.

Reklama

Spis treści:

Mięta meksykańska, inaczej kubańskie oregano, to roślina, która do złudzenia przypomina miętę, jednak sama w sobie nie jest zaliczania do grupy ziół. Plectranthus amboinicus to bliski kuzyn popularnej u nas komarzycy, czyli plektrantusa koleusowatego.

Swoją nazwę zawdzięcza przede wszystkim podobieństwu do mięty pieprzowej. Jej liście przypominają jej kształt, są jednak grubsze, bardziej mięsiste i dużo gęściej owłosione.

Smak mięty meksykańskiej przypomina połączenie tymianku z oregano i miętą, stąd też jego zróżnicowane nazwy. Świetnie sprawdzi się w sałatkach, jednak nie w dużej ilości, ponieważ związki, które znajdują się w liściach, w dużym stężeniu mogą być toksyczne.

fot. Mięta meksykańska/Adobe Stock, Pum Nin

W krajach swojego pochodzenia mięta meksykańska ceniona jest zarówno za walory ozdobne, jak i liczne właściwości zdrowotne. Chociaż zawiera substancje, które w dużych ilościach mogą być toksyczne, jej umiejętne stosowanie może z powodzeniem sprawdzić się w medycynie naturalnej i domowych kuracjach.

Jednym z największych atutów mięty meksykańskiej jest wysoka zawartość olejków eterycznych, takich jak karwakrol, tymol czy eugenol.Dzięki nim może działać przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie, a przez to wspierać leczenie wielu dolegliwości (oczywiście nie zastąpi medycyny konwencjonalnej).

Zapach mięty meksykańskiej doskonale koi nerwy, dzięki czemu warto postawić ją w każdym zakątku naszego mieszkania . Jej woń to również świetny sposób na komary, mole i meszki, sprawdzi się więc nie tylko w mieszkaniu, ale i na tarasie podczas letnich miesięcy.

Do czego wykorzystać miętę meksykańską?

Liście mięty meksykańskiej mają intensywny, ziołowy aromat, przypominający połączenie mięty i oregano. W kuchni można je wykorzystać jako aromatyczny dodatek do potraw mięsnych, zup i sosów. Świetnie sprawdzi się także do napojów, takich jak lemoniada czy smoothie.

Ze względu na zawartość olejków eterycznych, mięta meksykańska znajduje również zastosowanie w pielęgnacji skóry i włosów. Możesz wykorzystać ją do tworzenia domowych toników, maseczek, a także dorzucić do ciepłej kąpieli.

Regularne płukanki z mięty meksykańskiej (zaparzonej i wystudzonej) świetnie sprawdzą się w pielęgnacji skóry głowy oraz wspomaga leczenie łupieżu.

Chociaż jest to niezwykle popularna roślina, w sklepach ogrodniczych w zasadzie jest niedostępna. Jeśli chcesz mieć ją w swoim domu lub ogrodzie, musisz znaleźć więc kogoś, kto już ją wyhodował. Roślina ta łatwo się szczepi, dzięki czemu możesz poprosić właściciela mięty meksykańskiej o kilka listków, które następnie umieścisz w wodzie.

Mięta meksykańska błyskawicznie się ukorzenia, dzięki czemu możesz w krótkim czasie wyhodować swoją własną roślinę. Pamiętaj, aby po wsadzeniu jej do ziemi regularnie ją podlewać, ponieważ nie lubi suszy. Nie przepada też za nadmiernym przelewaniem, dlatego musisz nawadniać ją ostrożnie.

fot. Mięta meksykańska w domu/Adobe Stock, V.R.Murralinath

Mięta meksykańska to roślina niezwykle łatwa w uprawie, o ile zapewnisz jej odpowiednie warunki. Lubi ciepły klimat i nie jest odporna na mróz, dlatego zimowanie na zewnątrz w naszej strefie klimatycznej odpada. Jako roślina wieloletnia doskonale sprawdzi się w uprawie doniczkowej, wówczas możesz spokojnie przenieść ją na zimę do domu.

Najlepiej ustawić ją w miejscu dobrze nasłonecznionym, ale unikaj bezpośredniego działania ostrych promieni słonecznych, które mogą poparzyć mięsiste liście mięty. Idealne będzie stanowisko z rozproszonym światłem, np. wschodni lub zachodni parapet.

Mięta meksykańska nie przepada za przeciągami, dlatego warto unikać ustawiania jej w miejscach, gdzie często otwierane są okna czy drzwi balkonowe. Nie stawiaj jej też przy grzejnikach - suche i gorące powietrze może jej szkodzić, zwłaszcza zimą.

Jeśli musisz trzymać roślinę na parapecie nad kaloryferem, postaraj się, aby grzejnik był rzadko używany albo zabezpiecz roślinę przed nadmiernym ciepłem, np. poprzez regularne nawilżanie powietrza w pomieszczeniu.

Podłoże dla mięty meksykańskiej powinno być lekkie, dobrze przepuszczalne i żyzne. Najlepiej sprawdzi się mieszanka ziemi uniwersalnej z dodatkiem piasku lub perlitu, który zapewni dobrą wentylację. Pamiętaj, aby gleba była stale wilgotna, ale nigdy przelana.

Mięta meksykańska nie toleruje stojącej wody w doniczce, dlatego dobrze jest zadbać o odpowiedni drenaż, np. warstwę keramzytu na dnie doniczki. Równocześnie nie należy dopuścić do nadmiernego przesuszenia podłoża, ponieważ roślina szybko zareaguje więdnięciem. Regularne, umiarkowane podlewanie to klucz do zdrowego wzrostu mięty meksykańskiej.

Aby roślina dobrze się rozkrzewiała, warto co jakiś czas przycinać jej końcówki. Tzw. uszczykiwanie młodych pędów stymuluje rozwój rośliny, co z kolei sprawia, że staje się ona gęstsza. Ucięte listki nie muszą się marnować - można je wykorzystać w kuchni jako aromatyczną przyprawę lub do przygotowania herbat ziołowych.

Dodatkowo, ucięte pędy mogą posłużyć jako sadzonki. Wystarczy zanurzyć je w wodzie lub wsadzić do wilgotnego podłoża, a po kilku tygodniach powinny wypuścić korzenie.

Mięta meksykańska jest co prawda rośliną o małych wymaganiach, ale regularne nawożenie w sezonie wzrostu pozytywnie wpłynie na jej kondycję. Stosuj nawóz uniwersalny lub dedykowany roślinom zielonym, ale pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością - nadmiar składników odżywczych może zaszkodzić. W okresie zimowym roślina wchodzi w stan spoczynku, dlatego warto ograniczyć podlewanie i całkowicie zrezygnować z nawożenia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.04.2021r.

Reklama

Czytaj także:

Ta roślina działa jak używka i może uzależniać

Mięta na balkonie i w ogrodzie

Uważaj na te zioła stosowane u dzieci