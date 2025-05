Kłosowiec to idealna bylina dla każdego, kto marzy o długo kwitnącej, bezproblemowej roślinie w ogrodzie. Posadzony pod koniec maja lub w czerwcu bardzo szybko się rozkrzewia. Jest piękny, pachnący, łatwy w uprawie i doskonale odnajduje się zarówno w gruncie, jak i w donicach.

Jak wygląda kłosowiec?

Kłosowiec przypomina trochę "napuszoną" lawendę. Jego kwiaty układają się w charakterystyczne kłosy i występują w różnych odcieniach: od fioletu, przez błękity, aż po róż i biel. Dzięki temu roślina ożywia rabaty, dodaje im lekkości i przyciąga wzrok. Kłosowiec ma bardzo dekoracyjne, często pachnące liście, które przypominają zapachem anyż lub miętę.

To roślina miododajna - jej kwiaty wabią pszczoły, trzmiele i motyle, więc świetnie wpisuje się w trend tworzenia ogrodów przyjaznych owadom. Jest też odporny na suszę i nie wymaga częstego nawożenia. Jest też byliną łatwą w uprawie, dlatego świetnie sprawdzi się u początkujących lub zapracowanych ogrodników. Możesz go sadzić samodzielnie albo w towarzystwie innych bylin czy traw ozdobnych. Może też posłużyć jako wypełnienie przestrzeni na rabatach albo skalniakach.

Wymagania i uprawa kłosowca

Kłosowiec najlepiej rośnie w miejscach słonecznych i ciepłych, w cieniu może nie wypuścić kwiatów. Gleba powinna być przepuszczalna, lekka, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Unikaj ciężkich, gliniastych podłoży, w których łatwo zalega woda - to może prowadzić do gnicia korzeni. Dobrym pomysłem jest też posadzenie kłosowca na podwyższonej rabacie lub w skrzyni.

Choć kłosowiec można sadzić już wiosną, sadzonki posadzone w czerwcu szybko się przyjmują i jeszcze w tym samym sezonie zaczynają kwitnienie. Rośliny należy rozmieścić w odstępach około 30-40 cm, bo dość szybko się rozrastają. Nie wymagają intensywnego podlewania. Wystarczy umiarkowane nawadnianie w okresach suszy.

Kłosowiec to perełka wśród bylin - pięknie wygląda w ogrodzie i jest łatwy w uprawie, fot. Adobe Stock, Alexandra

Kłosowiec: przycinanie i zimowanie

Kłosowiec to bylina dość odporna na niskie temperatury, ale w chłodniejszych rejonach kraju warto zapewnić mu dodatkową ochronę przed mrozami. Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, czyli późną jesienią, nie trzeba od razu go przycinać - lepiej pozostawić pędy aż do wiosny, by zabezpieczały korzenie przed mrozem. Dodatkowo możesz obsypać podstawę rośliny warstwą suchego liściastego kompostu, kory lub gałązek iglastych.

Wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków, możesz przyciąć zeszłoroczne, zaschnięte pędy tuż przy ziemi. Roślina szybko wypuści nowe, świeże przyrosty. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów w sezonie (tzw. przycinanie pielęgnacyjne) zapewni dłuższe i obfite kwitnieniu.

