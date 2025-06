Ta pachnąca kuzynka surfinii i petunii jest odporniejsza i odstrasza komary. Szybko zasłoni twój balkon kwiatami

Tytoń ozdobny to wbrew skojarzeniom urocza dekoracyjna roślina, którą warto sadzić na balkonie, tarasie i w ogrodzie. Wyróżnia ją bujne kwitnienie aż do jesieni. To bylina podobna do popularnych jednorocznych surfinii i petunii, ale jest od nich odporniejsza na suszę. Sprawdź, jakie warunki dla tytoniu ozdobnego są optymalne oraz jak pielęgnować roślinę, by obficie zakwitła.