Mieczyki abisyńskie (Gladiolus murielae), to rośliny pochodzące z górskich rejonów Afryki Wschodniej. W odróżnieniu od klasycznych gladiolek mają one nieco subtelniejsze kwiaty o charakterystycznym, dość egzotycznym wyglądzie i intensywnym zapachu. Największym atutem tych mieczyków są ich kontrastowe barwy. Mają białe płatki z purpurowym środkiem, a także długie, wąskie liście przypominające - jak to w mieczykach - miecze.

Uprawa mieczyków abisyńskich w ogrodzie: najważniejsze zasady

Ta odmiana mieczyków jest dosyć łatwa w uprawie, ale musisz pamiętać, że kwiaty te bardzo lubią słońce. Cebulki mieczyków abisyńskich sadzi się wiosną, najlepiej w maju, gdy minie ryzyko przymrozków. Rośliny potrzebują ciepłego, nasłonecznionego stanowiska, najlepiej dodatkowo osłoniętego od wiatru. Silne podmuchy mogłyby złamać długie pędy.

Wybierając dla nich stanowisko, warto postawić na południową lub zachodnią część ogrodu, gdzie przez większą część dnia dociera światło. Odpowiednia ilość słońca gwarantuje intensywne kwitnienie i wyrazisty kolor kwiatów.

Jaka ziemia do mieczyków abisyńskich?

Gleba powinna być przepuszczalna i żyzna. Warto ją wcześniej wzbogacić kompostem. Cebulki najlepiej sadzić na głębokości ok. 6-8 cm, zachowując między nimi odstęp co 10-15 cm. Mieczyki można również uprawiać w dużych donicach - to świetna opcja dla posiadaczy balkonów i tarasów.

Mieczyki abisyńskie wymagają regularnego, ale umiarkowanego podlewania, szczególnie w czasie kwitnienia. Unikaj przelania, ponieważ cebule źle znoszą nadmiar wilgoci. Co 2-3 tygodnie warto zasilić rośliny nawozem wieloskładnikowym dla kwiatów cebulowych. Na bieżąco usuwaj też przekwitłe kwiatostany. Pędy mieczyków często uginają się pod ciężarem kwiatów, co dodatkowo tworzy ciekawy, lekko dzwonkowy efekt.

Uprawa mieczyków abisyńskich nie jest trudna, ale roślina ma swoje wymagania, fot. Adobe Stock, Nick Taurus

Zimowanie mieczyków abisyńskich

Mieczyki abisyńskie nie zimują w gruncie. Ich cebule (a dokładnie bulwy) nie przetrwają w ten sposób zimy - nawet tej łagodniejszej. Dlatego po przekwitnięciu (najczęściej we wrześniu) dobrze jest wykopać mieczyki, oczyścić je i dokładnie osuszyć. Warto jednak odczekać z wykopywaniem kilka dni po pierwszych nocnych przymrozkach - to znak dla mieczyków, że koniec wegetacji.

Przechowuj cebule w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej w papierowych torebkach lub przewiewnych skrzyneczkach w temperaturze ok. 10 stopni. Dzięki temu bez problemu przetrwają do kolejnej wiosny.

Najlepsze towarzystwo dla mieczyków abisyńskich

Mieczyki abisyńskie, ze swoimi smukłymi łodygami i egzotycznymi kwiatami, świetnie komponują się z innymi roślinami o podobnych wymaganiach. Ich towarzystwo warto dobrze przemyśleć, by podkreślić ich urodę, a jednocześnie stworzyć ciekawą i zdrową rabatę.

Dobrym towarzystwem będzie np. lawenda, rozchodnik oraz inne byliny płożące. Doskonałym wyborem będą też trawy ozdobne, które świetnie podkreślą pionowy pokrój mieczyków.

