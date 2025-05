Lak pospolity, inaczej zwany lakówką lub lakiem pachnącym, to dwuletnia roślina należąca do rodziny kapustowatych. Zwykle traktowany jest jako roślina jednoroczna, szybko się rozkrzewia i tworzy gęste, zielone rozetki liści.

Kwitnie najczęściej w drugim roku po wysiewie - najpierw rozwija zwartą kępę, a później obsypuje się intensywnie pachnącymi kwiatami w odcieniach żółci, pomarańczu, czerwieni, a czasem nawet fioletu.

Lak pospolity w ogrodzie: stanowisko i gleba

Lak najlepiej rośnie w pełnym słońcu lub w lekkim półcieniu. Wybacza sadzenie w jałowej glebie, a wręcz preferuje ubogie, lekkie i przepuszczalne podłoże. Nadmiar składników pokarmowych może wpływać niekorzystnie na jego pokrój i kwitnienie. Lak doskonale radzi sobie także podczas suszy, dlatego świetnie sprawdzi się w ogrodach naturalistycznych, na skarpach, murkach czy w donicach balkonowych.

Nie straszne mu wietrzne stanowiska, wysokie temperatury ani ograniczona ilość miejsca. Z powodzeniem można go uprawiać również w szczelinach między kamieniami czy na skalniakach. Jego system korzeniowy jest niewielki, ale wystarczająco silny, by roślina zakorzeniła się nawet w mniej sprzyjających warunkach. Lak dobrze znosi także zmiany temperatury i jest odporny na choroby, co sprawia, że nie wymaga stałej opieki ani częstego doglądania. Dzięki temu to roślina wyjątkowo mało wymagająca i świetna dla początkujących.

Lak pospolity kwitnie latem, wypuszczając drobne kwiatuszki w intensywnym żółtym kolorze, fot. Adobe Stock, Tanya

Kiedy sadzić lak pospolity?

Nasiona laku najlepiej wysiewać bezpośrednio do gruntu w czerwcu lub lipcu, gdy ziemia jest już dobrze nagrzana, a ryzyko przymrozków dawno minęło. Roślina zakiełkuje szybko, a pierwsze siewki mogą pojawić się już po tygodniu. Młode rośliny szybko tworzą zielone rozety liści, które przez resztę sezonu będą się rozwijać. Choć lak nie zakwita od razu, już w kolejnym roku obsypie się efektownymi, pachnącymi kwiatami.

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad rozsadą, możesz również wysiać nasiona do skrzynek w drugiej połowie lata. Gdy młode siewki podrosną, wystarczy przepikować je do gruntu na początku jesieni, by dobrze się ukorzeniły przed zimą. Alternatywą jest zakup gotowych sadzonek, które są coraz częściej dostępne w sklepach ogrodniczych i na targach.

Można je sadzić do gruntu od wiosny do wczesnej jesieni, wybierając dla nich słoneczne, przewiewne stanowisko. Gotowe sadzonki pozwalają pominąć etap wysiewu i cieszyć się szybciej rozwiniętą rośliną, zwłaszcza jeśli zależy ci na szybszym efekcie wizualnym w ogrodzie.

Pielęgnacja i zimowanie laku

Lak nie potrzebuje intensywnego nawożenia i jest rośliną, która nie potrzebuje dużo wody. Warto usuwać jedynie przekwitłe kwiaty, by pobudzić roślinę do dłuższego kwitnienia. Nie wymaga też przycinania ani skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.

Jeśli chodzi o zimowanie, lak dobrze znosi zimy w ogrodach, ale w chłodniejszych rejonach warto przykryć go agrowłókniną. W ciepłych częściach Polski bez problemu utrzyma się przez całą zimę bez żadnego otulenia.

