Niebieska malina wydaje się być "genetycznie modyfikowana", sztucznie barwiona i niezdrowa. Tymczasem jest to mało znana odmiana popularnej maliny czerwonej, równie smaczna i zdrowa. Zobacz, jak ją uprawiać i do czego wykorzystać.

Niektórzy obawiają się, czy niebieska malina nie jest przypadkiem sztucznie barwiona i przez to mniej zdrowa, niż maliny w "oryginalnym" kolorze. To jednak niepotrzebne obawy. Niebieska malina to odmiana, którą można normalnie uprawiać w swoim ogrodzie. Jest w pełni jadalna, zarówno na surowo, jak i po obróbce cieplnej.

To genialna alternatywa dla tradycyjnych malin, która może zaskoczyć każdego, jeśli użyjesz niebieskich malin w deserach czy koktajlach. Jeśli chodzi o walory zdrowotne, w niczym nie odstają od właściwości malin czerwonych. Mają bardzo dużo witaminy C oraz błonnika, a przy tym są bardzo niskokaloryczne. Dodatkowo w ponad 80% składają się z wody.

Niebieska malina w smaku jest praktycznie taka sama, jak jej czerwona kuzynka. Zdarzają się odmiany bardziej słodkie lub bardziej kwaśne (przypominające nieco jeżynę), ale w tym przypadku kolor owocu nie wpływa na jego smak.

Na finalny smak niebieskiej maliny mogą mieć wpływ warunki, w jakich jest uprawiana, np. stopień nasłonecznienia oraz rodzaj podłoża.

Zastanawiasz się, co zrobić z maliny niebieskiej? To samo, co z czerwonej! Świetnie sprawdzi się zarówno do ciast i deserów na zimno, jak i do odchudzających koktajli owocowo-warzywnych. Niebieskie maliny będą też doskonałą bazą do przetworów - wykorzystasz je nie tylko do słodkich przekąsek, ale także dań mięsnych.

Niebieskiej maliny raczej nie można spotkać dziko rosnącej, co czasem zdarza się w przypadku maliny czerwonej. Możesz uprawiać ją w ogrodzie, zarówno w gruncie na wolnym powietrzu, jak i w szklarni czy tunelu foliowym. Możesz kupić nasiona i wyhodować niebieską malinę "od zera" albo skorzystać z gotowych sadzonek i rozsad.

Malina niebieska dobrze rośnie w lekkim i przepuszczalnym podłożu, które wolno oddaje wodę. Roślina nie lubi ani przelewania, ani przesuszeń. Do gruntu możesz ją wysadzić w drugiej połowie maja, kiedy nie ma już ryzyka przymrozków.

Wyhodowane maliny są gotowe do zbiorów mniej więcej na przełomie czerwca i lipca.

Niebieską malinę do uprawy możesz znaleźć w niektórych sklepach i marketach ogrodniczych, a także w internecie. Najczęściej natrafisz na nasiona, nieco rzadziej na sadzonki. Za nasiona średnio zapłacisz ok. 10 złotych. Pojedyncza sadzonka to koszt ok. 20-30 złotych.

Jeśli kupisz maliny w nasionach, pamiętaj, aby najpierw wysadzić je w pojemnikach rozsadowych, a dopiero kiedy wykiełkują, przenieś je do gruntu.

