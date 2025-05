Ta łatwa w uprawie bylina sprawdzi się na balkonie. Przez 3 miesiące kwitnie uroczymi złocistymi "dzwoneczkami"

Żurawka Little Cutie Blondie to prawdziwa perełka wśród bylin. Jest nie tylko łatwa w uprawie, ale też niezwykle dekoracyjna. Jej kompaktowe rozmiary, złociste liście i delikatne kwiaty w kształcie drobnych dzwoneczków sprawiają, że świetnie nadaje się zarówno do ogrodu, jak i na balkon czy taras.