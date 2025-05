Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ślimaki jest pułapka z piwem. To bardzo prosty i w 100% naturalny sposób na wyeliminowanie ich z ogródka warzywnego i ozdobnego. Każdy, kto miał do czynienia z plagą ślimaków wie, że nie sposób wyzbierać wszystkich, więc każdy patent, który pozwoli je wyłapać, jest na wagę złota. A ten domowy sposób na ślimaki jest tani i naprawdę skuteczny, pod warunkiem, ze prawidłowo ustawisz pojemnik z przynętą.

Reklama

Jak zrobić i zastawić pułapkę z piwem?

Ślimaki są smakoszami – uwielbiają świeżą sałatę, truskawki i soczyste liście ozdobnych roślin ogrodowych. Uwielbiają też piwo, a zwłaszcza to jasne. Działa na nie jak najlepsza przynęta. Warto więc to wykorzystać i zastawić na nie sprytną pułapkę. Jak ją zrobić? To bardzo proste.

Przygotuj plastikowy pojemnik o wysokości ok. 6-8 cm. Może to być kubek po jogurcie, margarynie lub ucięta butelka plastikowa. Nalej do pojemnika piwa, mniej więcej do połowy wysokości pojemnika. Zakop pułapkę w ziemi w pobliżu roślin, które niszczą ślimaki. Wykop dołek i umieść w nim pojemnik z piwem tak, aby jego górny brzeg znalazł się na tym samym poziomie co grunt. Chodzi o to, żeby szkodniki nie wspinały się po pojemniku, a miały dostęp do wlotu od razu z poziomu gruntu. Czekaj na efekty. Zwykle już po pierwszej nocy w pułapce znajdziesz kilka utopionych ślimaków. Wyrzuć je, uzupełnij lub wymień przynętę i ponownie umieść pojemnik z piwem w dołu. Kontynuuj, aż wyłapiesz w ten sposób szkodniki.

Aby pułapka zadziałała, to jest najważniejsze:

Regularnie wymieniaj piwo co 1-2 dni , bo zwietrzałe mniej skutecznie nęci ślimaki.

, bo zwietrzałe mniej skutecznie nęci ślimaki. Pojemnik nie może być zbyt płytki, a warstwa piwa za niska . Z niskiego pojemnika szkodniki się bez trudy wydostaną, a w zbyt małej ilości piwa nie utoną.

. Z niskiego pojemnika szkodniki się bez trudy wydostaną, a w zbyt małej ilości piwa nie utoną. Pułapka musi znaleźć się w miejscach bytowania ślimaków, najlepiej w zacienionym miejscu .

. Jeśli masz spory ogród i zatrzęsienie ślimaków, zrób tyle pułapek, by na każde 2-3 m kwadratowe przypadała jedna z nich. Szybciej pozbędziesz się intruzów.

Pułapka z piwem zadziała skutecznie, więc trzeba ją opróżniać, fot. Adobe Stock, Klaus Eppele

Jak działa pułapka z piwem?

Pułapka ta skutecznie eliminuje ślimaki, ponieważ znęcone zapachem topią się w cieczy. Niektórzy mogą mieć wątpliwości, czy to humanitarne działanie. Zastanówmy się więc przez chwilę nad plusami i minusami takiego eliminowania ślimaków z ogrodu.

Pułapka z piwem działa selektywnie – eliminuje ślimaki, nie szkodząc innym zwierzętom – ani domowym, ani dzikim (jeże, ptaki). Jeśli zdecydujesz się zastosować ten patent, pamiętaj o tym, aby trzymać piwo w bezpiecznym miejscu, do którego nie będą miały dostępu dzieci.

Nie uwalnia szkodliwych substancji do środowiska, tak jak dzieje się to, gdy stosuje się trutki chemiczne. Owszem skutecznie neutralizuje ślimaki, ale taki sam skutek dają trutki chemiczne, które dodatkowo nie są obojętne dla innych zwierząt i dla środowiska. Z kolei ziemia okrzemkowa na ślimaki działa jeszcze mniej humanitarnie, więc pułapka z piwem wydaje się nie być taka zła.

Czytaj także: