Dziewanna ogrodowa (zwana też mieszańcową) to dekoracyjna dwuletnia bylina o wyróżniających się kwiatostanach. Pomimo delikatnej i uroczej aparycji jest zdecydowanie rośliną do zadań specjalnych. Właściciele ogrodów cenią ją za odporność na niekorzystne warunki i łatwość w uprawie.

Jak wygląda dziewanna ogrodowa?

Dziewanna ogrodowa to roślina o strzelistym pokroju. Osiąga wysokość do 80-150 cm. Jej kwiaty zbierają się w grona na długim pędzie, tworząc przeciągające wzrok kwiatostany. Kwitnie od lipca do września. Sprawdza się jako roślina do gruntu oraz jako kwiat cięty do wazonu.

Typowo dziewanna jest byliną o żółtych kwiatach, ale występuje też w innych barwach w zależności od odmiany: fioletowej (np. Plum Smokey), różowej (np. Pink domino) lub białej (np. Spica, Jolly Eyes). Przyciąga motyle i inne owady zapylające.

Dziewanna ogrodowa występuje w różnych odmianach, fot. Adobe Stock, Nippich

Jakie warunki są odpowiednie dla dziewanny ogrodowej?

Dziewanny to łatwe w uprawie byliny, które mają bardzo niskie wymagania i nie potrzebują specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy posadzić je w słonecznym miejscu, aby bujnie kwitły i cieszyły oczy smukłymi kwiatami aż do jesieni.

Optymalne warunki dla dziewanny ogrodowej to:

Gleba : przepuszczalna, dość uboga w składniki odżywcze, dziewanny rosną nawet na piasku (najlepiej ziemia o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym).

: przepuszczalna, dość uboga w składniki odżywcze, dziewanny rosną nawet na piasku (najlepiej ziemia o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym). Stanowisko : dobrze nasłonecznione i ciepłe; jest mrozoodporna (dziewanny nie trzeba okrywać na zimę).

: dobrze nasłonecznione i ciepłe; jest mrozoodporna (dziewanny nie trzeba okrywać na zimę). Podlewanie : nie trzeba jej podlewać, bo jest bardzo odporna na suszę; podlewa się jedynie w skrajnych przypadkach.

: nie trzeba jej podlewać, bo jest bardzo odporna na suszę; podlewa się jedynie w skrajnych przypadkach. Nawożenie : nie jest wymagane.

: nie jest wymagane. Przycinanie: nie jest konieczne, ale można usunąć uschnięte kwiatostany lub wiosną uschnięte pędy.

Dziewanna ogrodowa idealnie nadaje się na słoneczne miejsca, skalne ogrody lub żwirowe rabaty, do ogrodów w stylu wiejskim i naturalistycznym.

Kiedy i jak sadzić dziewannę?

Dziewanny w ogrodzie najlepiej siać wiosną. Stosuje się bezpośredni siew do gruntu lub wcześniejsze przygotowanie rozsad. Odległość między roślinami powinna wynosić około 40-50 cm. Po umieszczeniu ziemię należy dobrze udeptać, a następnie podlewać przez kilka tygodni.

Dziewanny mogą rosnąć jako pojedyncze rośliny na tle ogrodzenia lub drzew, ale wyjątkowo pięknie wyglądają na rabatach w towarzystwie traw, jeżówki, liliowców, macierzanki, ostróżki, rudbekii czy szałwii omszonej.

