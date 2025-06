Są byliny, które nie rzucają się w oczy jaskrawymi kolorami, ale i tak potrafią grać pierwsze skrzypce. Jedną z nich jest krwawnik kichawiec Double Diamond – odmiana o urzekającej urodzie i niezwykłej odporności. Jego śnieżnobiałe, gęsto upakowane kwiaty tworzą na tle zieleni efekt perłowej, miękkiej chmurki.

Roślina kwitnie długo, dobrze znosi suszę, jest wytrzymała na niekorzystne warunki i świetnie odnajduje się nawet na ubogich stanowiskach. Dla ogrodników amatorów oznacza to jedno: fantastyczny efekt bez wysiłku.

Jak wygląda krwawnik kichawiec Double Diamond

Double Diamond to odmiana krwawnika kichawca, która dorasta do około 50–60 cm wysokości i ok. 40 cm szerokości. Roślina tworzy zwarte, silnie ulistnione kępy o prostych, sztywnych, lekko rozgałęzionych łodygach. Liście są wąskie, lancetowate, jasnozielone i nieco ząbkowane na brzegach – osadzone naprzemiennie wzdłuż pędów stanowią delikatne tło dla kwiatostanów.

Kwiaty są pełne, śnieżnobiałe, o średnicy około 2–3 cm i osadzone na szczytach rozgałęzionych pędów. Ich forma przypomina miniaturowe, białe dalie lub małe różyczki. Zebrane są w luźne, półkuliste baldachogrona, które wyglądają szczególnie efektownie, gdy słońce pada na nie pod kątem – wtedy cała roślina lśni niczym zamglony koronkowy obłok.

Kwitnienie rozpoczyna się zwykle w czerwcu i trwa aż do sierpnia, a w sprzyjających warunkach i przy odpowiedniej pielęgnacji – może się przedłużyć do września.

Krwawnik kichawiec Double Diamond tak gęsto kwitnie, że z dystansu przypomina perłowy obłok, fot. Adobe Stock, RukiMedia

Gdzie sadzić krwawnik kichawiec Double Diamond

Double Diamond najlepiej czuje się w pełnym słońcu – to podstawowy warunek obfitego kwitnienia. Toleruje różne typy gleby, choć preferuje podłoża przepuszczalne, umiarkowanie suche do lekko wilgotnych. Jest jedną z tych bylin, które nie boją się ubogich, piaszczystych stanowisk. Źle znosi natomiast zastoiska wodne i ciężkie, gliniaste gleby – w takich warunkach roślina traci żywotność.

Double Diamond świetnie pasuje do ogrodów naturalistycznych, wiejskich, rustykalnych. Dobrze wygląda w grupach po kilka sztuk, ale także jako kontrastujący element między roślinami o ciemnych liściach lub intensywnych kolorach. Świetnie komponuje się z lawendą, ostróżkami, rudbekiami, przetacznikami, trawami ozdobnymi, czy szałwiami.

Jak dbać o krwawnik kichawiec Double Diamond

Ta odmiana nie wymaga intensywnej opieki. Nawożenie nie jest konieczne – zbyt zasobne podłoże może wręcz ograniczyć kwitnienie i spowodować wybujały, mniej zwarty wzrost. Wystarczy wiosną zasilić roślinę cienką warstwą kompostu lub zastosować delikatny nawóz wieloskładnikowy o niskiej zawartości azotu.

Krwawnik to jedna z roślin nie wymagających podlewania – krwawnik dobrze znosi okresy suszy i zbyt częste podlewanie może mu zaszkodzić. W czasie przedłużających się upałów warto jednak zapewnić mu nawodnienie, zwłaszcza jeśli rośnie w bardzo lekkim, przepuszczalnym podłożu.

Bardzo ważne jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów – pobudza to roślinę do tworzenia nowych pąków i wydłuża okres kwitnienia. Po zakończeniu sezonu – późną jesienią lub na przedwiośniu – należy przyciąć pędy tuż przy ziemi.

Krwawnik kichawiec Double Diamond jest w pełni mrozoodporny, nie wymaga okrywania na zimę, choć młode egzemplarze można delikatnie zabezpieczyć warstwą liści lub gałązek iglastych, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach kraju.

Dobrze znosi przesadzanie i można go dzielić co 3–4 lata wczesną wiosną lub po kwitnieniu. To nie tylko odmładza roślinę, ale też pozwala na łatwe rozmnażanie i przenoszenie do nowych miejsc w ogrodzie.

