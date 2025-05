Ta niezwykła bylina to prawdziwy skarb w zacienionym ogrodzie – mało która roślina tak efektownie i niezawodnie kwitnie w miejscach, w których większość kwiatów ledwo sobie radzi. Jeśli szukasz romantycznego piękna, które nie boi się niedużej ilości słońca, serduszka okazała będzie najlepszym wyborem.

Jak wygląda serduszka okazała?

Serduszka okazała (Dicentra spectabilis) jest rośliną niezwykle dekoracyjną, dorastającą do około 70–90 cm wysokości. Jej największą ozdobą są kwiaty w kształcie serc, które zwisają na łukowato wygiętych, delikatnych pędach.

Najczęściej spotykana odmiana ma różowe kwiaty z białymi zakończeniami, ale w sprzedaży są także wersje o kwiatach całkowicie białych (np. Alba) oraz karłowe odmiany, które osiągają zaledwie 30–40 cm wysokości (np. Valentine o czerwonych kwiatach).

Liście serduszki są pierzaste, jasnozielone, lekko srebrzyste od spodu, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność rośliny również po przekwitnięciu.

W okresie kwitnienia serduszka potrafi stworzyć efektowną kaskadę sercowatych kwiatów, która przyciąga wzrok i nadaje ogrodowi romantycznego klimatu.

Gdzie i jak sadzić serduszkę?

Serduszka najlepiej rośnie w miejscach półcienistych i cienistych, osłoniętych od wiatru. Nadaje się idealnie do nasadzeń pod koronami drzew liściastych, wzdłuż północnych ścian budynków czy w cieniu wysokich krzewów i przy zacienionych oczkach wodnych.

Gleba powinna być żyzna, próchnicza, umiarkowanie wilgotna i dobrze przepuszczalna. Nie toleruje ani przesuszania, ani zastojów wody – oba te czynniki mogą doprowadzić do więdnięcia i zamierania rośliny.

Sadzenie najlepiej przeprowadzić w maju, kiedy gleba jest już nagrzana, a ryzyko przymrozków minimalne. Rośliny sadź w rozstawie około 40–50 cm. Dobrze jest wzbogacić ziemię kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, aby zapewnić serduszce dobry start. Jeśli sadzisz serduszkę z doniczki, należy ją wcześniej dobrze podlać i posadzić na tej samej głębokości, na jakiej rosła w pojemniku (zwykle nie za głęboko).

Z czym łączyć serduszkę okazałą?

Serduszka świetnie prezentuje się w kompozycjach z paprociami, funkiami, brunerami i żurawkami. Jej delikatne kwiaty stanowią ciekawy kontrast dla dużych, dekoracyjnych liści innych cieniolubnych bylin. Sprawdzi się także na tle trawnika lub w kompozycji z innymi romantycznymi bylinami.

Serduszka pięknie prezentuje się na skraju oczek wodnych, fot. Adobe Stock, eurobanks

Jak pielęgnować serduszkę okazałą?

Serduszka nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, ale warto zadbać o kilka najważniejszych spraw. Przede wszystkim należy zapewnić jej regularne podlewanie, zwłaszcza w okresach suszy. Ziemia wokół rośliny powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra.

Wiosną dobrze jest zasilić ją nawozem organicznym lub mineralnym wieloskładnikowym przeznaczonym do roślin kwitnących. Usuwanie przekwitłych kwiatów nie jest konieczne, ale poprawia wygląd rabaty. Po zakończeniu kwitnienia, liście serduszki często żółkną i zamierają – to naturalny proces. Można wtedy przyciąć uschnięte części, a miejsce obsadzić z roślinami jednorocznymi lub bylinami, które przejmą rolę dekoracyjną.

Roślina jest mrozoodporna, ale w pierwszym roku po posadzeniu na zimę najlepiej ją okryć warstwą liści lub gałązek. Co kilka lat dobrze jest podzielić starsze kępy (jesienią lub wczesną wiosną), by odmłodzić rośliny i pobudzić je do bardziej intensywnego kwitnienia.

