Wiesiołek krzewiasty (Oenothera fruticosa) to mało wymagająca, a jednocześnie wyjątkowo dekoracyjna bylina o jaskrawożółtych, słonecznych kwiatach. Kwitnie od czerwca do sierpnia, a jej intensywny kolor przyciąga nie tylko wzrok, ale i pożyteczne owady. Z kolei ślimaki jej wręcz nie znoszą. Zdecydowanie więc warto mieć ją w ogrodzie.

Reklama

Dlaczego wiesiołek działa na ślimaki?

Choć nie do końca wiadomo, co konkretnie odstrasza ślimaki - czy zapach rośliny, czy może jej lekko szorstkie liście - faktem jest, że niechętnie podchodzą w jej okolice. Ogrodnicy często zauważają, że rośliny posadzone w pobliżu wiesiołka są mniej narażone na ataki szkodników. Dlatego warto traktować go jako naturalną barierę ochronną, szczególnie dla warzyw kapustnych, ale nie tylko.

Posadzenie wiesiołka w pobliżu grządek może znacząco zmniejszyć liczbę intruzów. Można traktować go jako naturalną "obwódkę ochronną". Jednak poza tym wiesiołek krzewiasty to po prostu piękna i łatwa w uprawie bylina, która rozświetla ogród przez całe wakacje. Przyciąga zapylacze i dobrze komponuje się z innymi bylinami, np. lawendą, kocanką czy szałwią.

Wiesiołek krzewiasty to mało wymagająca, a jednocześnie piękna bylina, fot. Adobe Stock, nahhan

Uprawa wiesiołka krzewiastego

Uprawa tej byliny to czysta przyjemność - wiesiołek nie wymaga dużej opieki, dobrze znosi suszę i świetnie sprawdza się nawet w mniej żyznych glebach. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i ciepłych. Toleruje gleby piaszczyste i przepuszczalne. Świetnie sprawdzi się na skalniakach, wzdłuż ścieżek ogrodowych, na rabatach kwiatowych, a nawet w donicach na tarasie.

Wiesiołka wystarczy podlewać rzadko. Dobrze znosi okresowe przesuszenie i nie przepada za przelewaniem czy zastojami wody, dlatego idealnie sprawdza się w ogrodach o niższym poziomie wilgoci.

Nawożenie również nie jest konieczne, choć raz w sezonie warto zasilić glebę odrobiną kompostu, bo to wspomoże kwitnienie. Po przekwitnięciu dobrze jest lekko przyciąć pędy. To pobudzi roślinę do ponownego kwitnienia, ale też pomoże utrzymać jej zwartą i estetyczną formę przez cały sezon.

Dzięki swojej odporności i niewielkim wymaganiom pielęgnacyjnym wiesiołek krzewiasty to doskonały wybór nawet dla początkujących ogrodników oraz do nieco bardziej "wymagających" ogrodów.

Czytaj także: