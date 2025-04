Szybko rosnące drzewa iglaste i liściaste ozdobne do ogrodu

Drzewka szybko rosnące to w większości drzewa liściaste (sumak octowy, brzoza pożyteczna). Iglaki do ogrodu, które szybko uzyskają zadowalającą wysokość, to przede wszystkim żywotnik olbrzymi czy modrzew europejski.