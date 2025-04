Skuteczny oprysk na kleszcze to najczęściej niestety ten chemiczny. Możesz sięgać po ekologiczne preparaty, ale domowe opryski nie zawsze zdadzą egzamin. Kleszcze co prawda rzadko przesiadują w trawie, ponieważ to dla nich zbyt nasłonecznione stanowisko, niemniej jednak warto ochronić swój ogród przed ich atakiem.

Chemiczne opryski, nawet z ekologicznymi składnikami, zwykle po prostu niszczą kleszcze na każdym etapie ich rozwoju. Działają skutecznie zarówno na dorosłe osobniki, jak i larwy czy jaja. W środkach przeciw kleszczom często znajdują się substancje oblepiające, które uniemożliwiają szkodnikom poruszanie się i oddychanie. Dodatkowo opryski atakują larwy i jaja, dzięki czemu "nowe pokolenie kleszczy" nie ma szans się rozwinąć.

Opryski dostępne w sklepach i marketach często bazują na składnikach z rodziny silikonów, a także chemiczne związki (pyretroidy), takie jak cypermetryna, tetramentyna czy etofenproks. Do ich rozpylenia przyda się większe urządzenie, nie wystarczy zwykła butelka z atomizerem. Sięgnij po profesjonalne rozpylacze, aby mieć pewność, że cały ogród pokryty jest owadobójczą substancją.

fot. Oprysk na kleszcze powinien mieć szeroki zakres działania/iStock by Getty Images, Mihajlo Maricic

Podczas stosowania oprysków ważna jest także pora. Chemiczne środki mogą wpłynąć nie tylko na kleszcze, ale także inne insekty i owady, w tym także pożyteczne, np. pszczoły czy biedronki. Musisz więc wykonać oprysk wtedy, kiedy są najmniej aktywne, a zatem bardzo wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Dotyczy to również środków ekologicznych i naturalnych, a także w pełni domowych. Pamiętaj też, aby nie rozpylać substancji na rozwijające się kwiaty. Skup się głównie na trawie oraz zielonych częściach roślin.

Dodatkowo opryski warto powtarzać co 3-4 tygodnie przez cały okres wiosenno-letni, a więc mniej więcej od marca do przełomu sierpnia i września. Jeśli jesień zapowiada się bardzo ciepło, przedłuż okres oprysku do połowy lub nawet końca października.

Możesz także postawić na naturalne środki ochrony roślin przed insektami. Domowy oprysk na kleszcze możesz przygotować z wywaru czosnkowo-chrzanowego. Nie tylko ma on bardzo drażniący zapach, ale także działanie biobójcze. Aby jednak oprysk był skuteczny, potrzebujesz naprawdę dużej ilości.

Dodatkowo skutecznym naturalnym środkiem przeciw kleszczom jest olej rydzowy wymieszany z wodą. Ponownie w tym przypadku potrzebujesz sporych ilości, aby móc skutecznie ochronić cały ogród.

Takie mikstury warto stosować na gniazdo kleszczy, jeśli wiesz, gdzie się znajduje. Dodatkowo posadź w ogrodzie rośliny odstraszające kleszcze, aby w naturalny sposób pozbyć się nieproszonych gości. Sprawdzi się np. czosnek, goździki, lawenda lub rozmaryn.

fot. Domowy oprysk na kleszcze w ogrodzie zrobisz np. z czosnku/iStock by Getty Images, Tatrano

